Whatsapp: así se cancela el envío de fotos y vídeos

Nochevieja, alcohol y Whatsapp puede ser una mezcla explosiva si no somos precavidos o si no sabemos gestionar la aplicación de mensajería adecuadamente. En medio del bombardeo de vídeos y fotos graciosas que nos llegan desde grupos y contactos de todo tipo, la tentación de reenviar esta suerte de felicitaciones es inevitable, pero ¡cuidado!, el vídeo que te manda tu compañera de trabajo puede que no sea el más apropiado para compartir con tu suegra o tu jefe. Si eres de esas personas que suele meter la pata al confundirse de destinatario en el reenvío, 2016 todavía tiene una buena noticia para ti: es posible cancelar el envío del ese vídeo o foto antes de que sea demasiado tarde. Pero tendrás que ser rápido.

Lo primero que debes hacer es dejar sin conexión el 'smartphone' antes de que se envíe la imagen. Si pesa, mejor, porque más tardará. Así, en el momento en el que te des cuenta de que estás enviado el archivo equivocado, en esos segundos, activa el modo avión de tu dispositivo.

Si tienes un iPhone, despliega de abajo hacia arriba el centro de control para poder activar el modo avión. En el caso de Android, haz lo mismo pero de arriba hacia abajo. Así el envío de la imagen se detendrá.

Si realmente no le ha dado tiempo a enviarse, aparecerá un símbolo rojo de exclamación que indica que WhatsApp no pudo completar el envío. O bien, la foto mostrará un solo «tic», y no dos, y te pedirá que actives los datos para completar la operación. En Android aparece sobre la imagen la opción de 'Reintentar'. Es, sin embargo, lo que quieres así que ya puedes respirar tranquilo.

Ahora, solo te queda eliminar la imagen. Vete al chat, pulsa sobre ella y después sobre el icono de la papelera.

Ahora sí, ya puedes desactivar el modo avión con total tranquilidad.