Los Premios Mundo Collada de Villaviciosa escogerán el Mejor Sidre Casero

Los Premios Mundo Collada, conocidos como la Seleición de la Meyor Sidre Casero de Asturies, celebrarán la final este domingo 19, en ... la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, a partir de las 12 horas.

Organizados por la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana, con colaboración municipal, participan los ganadores del resto de certámenes de sidra casero de Asturias que coordina la misma entidad, un total de 16 concejos, incluyendo el anfitrión. La organización pronostica que serán unos 50 lagares los que concursen, pero sólo 12 llegarán a la final de este domingo. Habrá también una degustación popular en la plaza.

Estos premios, explicó el alcalde, Alejandro Vega, llevan el nombre del fallecido enólogo maliayo, quien «destacó por su defensa de la cultura de la sidra y la mejora del sector».