El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano; la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso E. C.

Villaviciosa se convierte en el centro de la asturianía para un congreso internacional

Representantes de 40 casas e instituciones de todo el mundo participarán en mesas de trabajo y actividades culturales del 7 al 9 de noviembre, en el teatro Riera

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:39

Comenta

La cuarta edición del Congreso Mundial de Asturianía, organizado por el Principado, se celebrará este año en Villaviciosa. Esta cita es un gran ... encuentro internacional que congregará en la localidad maliaya a 40 representantes de centros, casas regionales, instituciones y demás colectivos vinculados a la emigración, todos ellos reunidos para tratar la acción exterior de la comunidad asturiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  7. 7

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  8. 8

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  9. 9 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  10. 10 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Villaviciosa se convierte en el centro de la asturianía para un congreso internacional

Villaviciosa se convierte en el centro de la asturianía para un congreso internacional