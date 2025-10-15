Villaviciosa se convierte en el centro de la asturianía para un congreso internacional

La cuarta edición del Congreso Mundial de Asturianía, organizado por el Principado, se celebrará este año en Villaviciosa. Esta cita es un gran ... encuentro internacional que congregará en la localidad maliaya a 40 representantes de centros, casas regionales, instituciones y demás colectivos vinculados a la emigración, todos ellos reunidos para tratar la acción exterior de la comunidad asturiana.

Así es como integrantes de esas asociaciones de Argentina, Chile, Suiza, México, Estados Unidos, Venezuela, Bélgica, Cuba y Uruguay (además de los centros españoles) se reunirán en la villa entre el 7 y el 9 de noviembre, para los actos en el teatro Riera.

Bajo el lema 'Asturias, lo que nos une', el programa que se desarrollará incluye ponencias, mesas de debate, foros de trabajo y actividades culturales. Entre ellos, la vicepresidenta Gimena Llamedo destacó durante la presentación la ponencia inaugural del profesor Alejandro Portes, experto en sociología de las migraciones y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019 . También señaló especialmente el diálogo entre la Maruja Torres, periodista y escritora, y el crítico Edu Galán, además de la actuación del gaitero José Ángel Hevia, a quien definió como «emblema de la proyección internacional de la cultura asturiana» y que cerrará el certamen.

«Este congreso es una forma de reconocer a quienes mantienen viva la conexión con su tierra y, al mismo tiempo, de proyectar al mundo una Asturias moderna, abierta y orgullosa de sus raíces», dijo Llamedo, un «homenaje a quienes han mantenido viva la presencia de la región en el mundo«. Por eso, además de los espacios de debate, habrá foros de experiencias empresariales y culturales o reuniones entre los participantes, entre otros, «con la cultura sidrera como nexo».

Las conclusiones se trasladarán al al Consejo de Comunidades Asturianas y a partir de ellas se redactará una nueva hoja de ruta de las acciones exteriores del Principado, para «tejer lazos y aprovechar el talento asturiano»

Tendencia migratoria

Además de las actividades del programa, este congreso servirá para «poner en valor los resultados de la política de emigración y retorno del Principado», explicó la vicepresidenta. Dicha tendencia, añadió, ha permitido «invertir la tendencia migratoria y recuperar población». Casi 1.500 personas regresaron en el último año, «la cifra más alta de la última década».

Según los datos, se está notando un crecimiento de la vuelta de mujeres (entorno al 60%) y de jóvenes menores de 45 años. Este último registro, subrayó Llamedo, refleja «el impacto positivo de las medidas de apoyo al regreso, la inserción laboral y el emprendimiento».