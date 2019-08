«Tener una piscina no es de ricos, sino algo que te cambia la vida» Carolina Rodrigo, de Piscinas Rodrigo y Martino, en la que tiene instalada en el recinto. :: JORGE PETEIRO Carolina Rodrigo Gerente Piscinas Rodrigo y Martino CHELO TUYA Viernes, 16 agosto 2019, 05:04

Su estand podría ser, con permiso de la terraza de Toscaf, la meca del recinto. Lo impiden las medidas de seguridad obligatorias para el baño público. Carolina Rodrigo (Ribadesella, 1976) tiene la piscina de la Feria. La de verdad. Instalada, cubierta, con agua caliente y depurada. Lista para el uso. O para llevar bajo el brazo. Pues, asegura, además de coches, sofá y bocatas, además de negocios para un año en los más diversos sectores, también se venden piscinas. Su familia, dueña de Piscinas Rodrigo Martino, lleva 18 años haciéndolo.

-¿Se puede vender una piscina en Asturias?

-(Risas) Sí, se hacen muchas. Ojo, no tantas como quisiéramos, pero sí se hacen. Cada vez más. Hoy puedes hacer una piscina con diseño por poco dinero.

-¿Cuánto es poco dinero?

-Por menos de 12.000 euros ya es posible tener una piscina instalada.

-¿Y quien quiera llevarse la piscina de la Feria?

-Tal cual está aquí, con la cubierta, el proyecto y la instalación cuesta 24.000 euros más IVA. Pero este es el precio de Feria, que ofrecemos gracias a descuentos conjuntos de nuestro proveedor y nuestro.

-¿Y hay quien se va de la Feria con la piscina bajo el brazo?

-(Risas) Alguno hay. Aunque, realmente, nosotros venimos por tradición. Mis padres crearon la empresa hace más de veinte años y desde hace dieciocho tienen presencia fija en la Feria. Primero, en el Pabellón de las Naciones. Desde hace ocho años, cuando quedó libre esta parcela, aquí.

-Aquí es una piscina de verdad, fija en el recinto todo el año.

-Exacto.

-¿No se vacía?

-No. Nunca.

-¿Así de rotunda?

-(Risas) Una piscina no se vacía nunca. O no debería. Por el invierno se renueva con la lluvia. Por el verano, repones el agua que se evapora. Pero nunca es recomendable vaciar una piscina.

-¿Y es fácil de mantener?

-Muy fácil. Solo hace falta productos químicos, nosotros utilizamos el bromo, que es muy eficaz y daña menos que el cloro, y depuradora. Mantenerla los seis meses de invierno solo supone 60 euros. En verano el mantenimiento ya debe ser mensual, por el uso. La piscina más antigua que han puesto mis padres está en Oviedo, en La Manjoya, y no se ha vaciado en veinte años.

-En Asturias ¿es 'obligatorio' tenerla cubierta?

-(Risas) Hombre, la cubierta ayuda mucho a usar la piscina tres o cuatro meses más al año. Con una cubierta, de abril a noviembre te puedes bañar. Además, en la temporada de verano lo haces en agua muy caliente: llega a 27 o 28 grados.

-¿Tener piscina es de ricos?

-No, para nada. Es una maravilla. Diría que tener una piscina no solo no es una cosa de ricos, sino que te da la vida. Es muy familiar, favorece los encuentros con amigos, con la familia. Da la vida, en serio.

-¿Cuántas veces le han pedido darse un bañín aquí?

-(Risas). Muchas, la verdad. Sobre todo los niños. Y, con mucha pena, no podemos dejarles. Por motivos de seguridad no podemos. Y nos encantaría, pero... Solo la utiliza mi hijo. Y sus amigos.

-Le saldrán muchos estos días...

-(Risas) Son los de siempre.

-Con unas tumbonas y un mojito, se monta aquí usted una terraza estupenda.

-(Risas) Sí, pero creo que se nos iba a quedar pequeño el estand.

-¿No ha llegado a ningún acuerdo con otro expositor?

-No se nos ocurrió.

-¿Ni para tentarlos como clientes?

-(Risas) Pues no. Y nosotros hemos comprado un sofá. Y un hámster.

-Antes hablaba de niños y piscina. ¿Son seguras para ellos?

-Mucho. Cada vez se venden más con cubierta, con valla. Incluso con alarma.

-¿Alarma?

-Sí, suena si cae al agua algo de más de 13 kilos. Son muy eficaces.

-¿Algún cliente famoso?

-(Risas) Alguno hay, pero eso es completamente confidencial.

-¿Y algún político, que saben tanto de nadar y guardar la ropa?

-(Risas) Ninguno, la verdad.

-¿El día 19 se va a la playa?

-(Risas) No, soy fiel a la piscina.