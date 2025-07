Goteras, cables pelados y sofás rotos en los centros de mayores y de menores en Asturias

Chelo Tuya Gijón Sábado, 12 de julio 2025, 23:05 Comenta Compartir

Hay habitaciones con goteras. Techos con la estructura a la vista. También conexiones eléctricas mantenidas con cinta adhesiva. Hay muebles rotos y sofás en los que no apetece sentarse. Incluso ratones muertos han aparecido bajo electrodomésticos estropeados.

El listado de destrozos y reparaciones pendientes en los centros de mayores y menores de la red pública, que ha sido realizado por las plantillas del Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y de la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar es amplio. Por incluir, incluye vídeos en los que se explica cómo (no) funciona una grúa para el aseo de personas dependientes. O lo amplio que son los libros donde anotan las incidencias diarias por agresión.

Unos listados que fueron realizados durante las 48 horas que, entre los días 9 y 11de junio los comités de empresa de ambos organismos estuvieron encerrados en la Consejería de Hacienda. Una medida de protesta sin precedentes, ya que por primera vez se unieron no solo todos los sindicatos, sino ambos comités, que sirvió para agilizar las negociaciones pendientes entre los trabajadores y la consejera Marta del Arco. Tanto Belén Ordiz como Élida Vázquez, presidentas de ambos comités, aseguran que «las imágenes que nos han aportado los compañeros son actuales, del mismo día, y son daños que llevan ahí tiempo sin que se hayan solucionado».

Así, son visibles las goteras en muchas residencias del ERA, el organismo que gestiona toda la red geriátrica pública y concertada de la región. También en los almacenes de comida de los centros de menores, en los que residen niños y niñas cuya tutela tiene el Principado. En estos espacios también se contabilizan armarios en mala situación, así como sofás muy deteriorados. En esa línea, Élida Vázquez reprocha que «no hay agilidad para reparar o sustituir o reparar lo que se haya estropeado».

Puertas que no cierran y ventanas que no abren completan el rosario de problemas a los que se enfrentan a diario los profesionales que prestan servicio tanto en los geriátricos públicos asturianos, como en los centros de menores o de discapacidad. Incluso elementos creados para facilitar no solo el trabajo, sino también la calidad de la atención de los usuarios, no funcionan. «Podemos ver cómo esta grúa se mueve muy despacio, mientras se le abren las patas, y todo con un ruido enorme», explican en un vídeo en el que se confirma con imágenes todo lo que narran las profesionales.

Agresiones al alza

«Estamos trabajando en situaciones muy complicadas. Nuestra protesta no es solo por nosotras, sino por los usuarios, que merecen contar con un servicio de calidad», explican.

Y consideran que «no es un servicio de calidad» el no disponer de camas 'cota cero'. Es decir, camas que, de forma automática, puedan bajar hasta el suelo, para evitar caídas del usuario durante la noche. «Nos dijeron que comprarían un 10% de ese tipo de camas, algo que no es comprensible, porque deberían ser todas así», explica Belén Ordiz. Quien añade que «lo que han hecho es trasladar al ERA las que ya no utilizan en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), las camas que no son automáticas».

Con eso y todo, lo cierto es que «por las noches, tenemos que poner colchones por el suelo rodeando muchas camas, para evitar que se haga daño el usuario, al que ya no nos permiten tener sujeto». La orden de la Unión Europea de eliminar todos los elementos que sujetaban a la cama o a la silla a personas con dependencia e incapacidad de controlar su movilidad, «se ha aplicado en su totalidad, pero como no tenemos camas de cota cero, los colchones por el suelo intentan paliar los daños que puede sufrir una persona que se caiga de la cama».

Entre los elementos que hay en todos los centros de mayores destaca el libro de incidencias diarias. «Hemos tenido que comprar una carpeta, para meter las copias de todas las que se presentan». En menos de un mes, muestran en un vídeo, son decenas las incidencias anotadas. Muchas, con graves insultos de los usuarios a las profesionales. Demasiadas, dan cuenta de los golpes sufridas por las mismas.

