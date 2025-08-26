«Ya no queda ni un palmo de la mano que no esté quemado»

Miriam Suárez Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 06:21 Comenta Compartir

En Genestoso (Cangas del Narcea), en Caunedo-Gúa-Perlunes (Somiedo) y en Piedrafita-Braña de Revichanin (Degaña) «no queda un palmo de la mano que esté sin quemar». Este lunes, tras dos semanas sin pegar ojo por una oleada de incendios forestales en Asturias que ha sido especialmente virulenta en estos tres concejos, los vecinos aseguraban «estar algo más tranquilos». Aunque, puntualizan acto seguido, «con el fuego nunca se puede bajar la guardia».

El humo que se desprende de los incendios que aún permanecen activos les mantiene en alerta y les recuerda «lo mucho que hemos pasado estos días». En Cangas del Narcea, las llamas avanzan ahora hacia Xunqueiras, después de un fin de semana crítico, en el que hubo que proteger el pueblo de Genestoso con contrafuegos para que no se quemaran las casas. El alcalde del concejo, José Luis Fontaniella, se deshacía en palabras de agradecimiento hacia los efectivos que se ocupan de las labores de extinción: «Trabajaron las 24 horas, sin descanso, sin quejarse. Con los ojos ensangrentados por el humo y la cara como si hubieran salido de la mina. Ha sido impresionante».

Es el sentir generalizado en los concejos azotados por los incendios, donde muestran tanto agradecimiento hacia quienes estuvieron en primera de línea de fuego como resquemor hacia «los del medio ambiente» y los gestores políticos de esta catástrofe. «El fuego no llegó de la noche a la mañana», inciden en Genestoso. A lo que Juan Machado, vecino de la zona, añade: «Estamos indignados. No podemos pañar ni unas flores de manzanilla porque te multan. Pues aquí lo tienen, estas son las consecuencias de abandonar los montes y acabar con los pueblos».

Son los recoldos de unos incendios ante los que «nadie está como para sacar pecho», se escuchaba este lunes entre los vecinos afectados en clara alusión «a los gobernantes». En Cangas del Narcea, Degaña y Somiedo ayer todavía se respiraba mucho humo y hay ganaderos que siguen vigilantes hasta bien entrada la madrugada para proteger a sus animales en caso de que se reaviven las llamas.

El hijo de María Dolores Fernández, alcaldesa pedánea de Perlunes, es uno de ellos. A última hora de la mañana, de hecho, desde este pueblo de Somiedo «tuvimos que avisar de que volvía a salir mucho humo de un hayedo» donde supuestamente se había extinguido el fuego. Y de inmediato se desplegó en la zona a dos dotaciones de bomberos. «Nos preocupa que la situación vuelva a descontrolarse, porque el calor que está haciendo es asfixiante».

Que llueva, «pero no mucho»

Así, «no hay forma de que enfríe el terreno», compartía el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, «y en cualquier momento puede resurgir algún foco; es impredecible». En cualquier caso, «tenemos aquí todos los recursos imaginables, todos, día y noche: bomberos, brigadas, helicópteros, hidroaviones, la UME...», subrayaba el regidor de Degaña, donde hoy se incorporarán a las labores de extinción seis bomberos franceses, que se sumarán a los otros seis compatriotas que ya trabajan sobre el terreno.

Esperan que «lo peor ya haya pasado» y que «el muchísimo humo que estamos respirando estos días» se vaya poco a poco dispersando. «La gente mayor sale menos de lo habitual por el humo, es lo que más nos está perjudicando ahora», reseña Ancares. En Degaña, igual que en Somiedo y Cangas del Narcea, miran al cielo implorando lluvia y un descenso de las temperaturas que permita erradicar el fuego definitivamente. «Pero, ojo», advierten los vecinos, «se necesita que llueva, aunque no mucho».

Temen que, si las tormentas previstas para los próximos días arrecian, «arrastre las cenizas y la tierra quemada como si fuera lodo», con todo lo que eso conllevaría. «Hay zonas que están muy pendientes y muchas peñas, que pueden desprenderse», explica Juan Machado, desde Cangas del Narcea. En definitiva, «puede generarse una situación muy peligrosa», que sería la gota que colmase el vaso para los concejos que «las pasaron canutas» durante los incendios. A la espera de lo que pueda suceder, ayer los vecinos no podían dejar de pensar en que «zonas tan verdes y tan guapas se han convertido en el desierto del Sáhara. Qué pena».

Lluvias y descenso de temperaturas para los próximos días El termómetro rondó ayer los 31 grados en Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña. Pero las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para los próximos días unas condiciones más favorables para la extinción de los incendios que aún permanecen activos en el Principado. Hoy, las temperaturas bajarán en la zona en torno a 4 grados. Y mañana, miércoles, las máximas podría descender hasta los 22 grados en Degaña y los 24 en Cangas del Narcea y Somiedo. Además, según anuncia la Aemet, esta semana será lluviosa en Asturias. Si se cumplen esas previsiones, comenzará a llover esta misma tarde y se registrarán chubascos en buena parte de la región hasta el próximo viernes. Los vecinos confían en que estas condiciones meteorológicas ayuden a que el terreno se enfríe: «Es que, con las temperaturas de estos días, el suelo sigue caliente y, a la mínima chispa, resurgen los incendios».

