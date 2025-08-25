Asturias da por «totalmente segura» la situación de los pueblos amenazados por los incendios forestales El fuego ya ha calcinado más de 5.500 hectáreas repartidas en nueve concejos, principalmente de Cangas del Narcea y Somiedo. Se reactiva el servicio de lanzadera de la Reserva de la Biosfera de Somiedo

Ana Moriyón Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 21:19

Los trabajos de extinción de incendios forestales en Asturias siguen centrados en los tres focos que aún permanecen activos –Genestoso, en Cangas del Narcea; Degaña y la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes, en el concejo de Somiedo– y los dos incendios ya estabilizados en Camarmeña (Cabrales) y en La Uña-Arcenorio (Ponga). No obstante, según informó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, los trabajos de defensa de los pueblos se han completado, la situación en los núcleos que se habían visto amenazados ya es «totalmente segura» y las labores se centran ahora en las zonas altas. «El trabajo incansable empieza a dar sus frutos», celebra.

Como muestra de la evolución favorable de la situación, a partir de este martes volverá a estar operativa la ruta de la Reserva de la Biosfera de Somiedo, que se había suspendido, como medida preventiva, ante la situación de los incendios forestales. Con la recuperación de esta ruta todas las Reservas de la Biosfera volverán a funcionar con normalidad.

Además, el Gobierno regional ofreció este lunes un balance provisional de las áreas dañadas por los incendios, que suman 5.566 hectáreas repartidas en nueve municipios. El concejo más afectado por el momento, según esta estimación y a la espera de que se realice un cálculo definitivo, ha sido el de Cangas del Narcea, que suma 2.137 hectáreas calcinadas. En el municipio de Somiedo se registran 1.414 hectáreas afectadas y en Cabrales otras 695.

Otros concejos

Los montes quemados en Onís suman 630 hectáreas, mientras que en el concejo de Caso se contabilizan, según esta primera estimación, 243 hectáreas quemadas. Y aunque el incendio de Anllares, en León, que afecta al concejo de Degaña, ya ha arrasado en total más de 6.000 hectáreas, dentro del territorio asturiano sumaría unas 211. También se han visto afectados por la ola de incendios de este mes de agosto los concejos de Ponga, con 169 hectáreas quemadas, Villayón, con 55, y Quirós, con 42. Del total, que asciende a 5.566 hectáreas, 4.567 corresponden a montes de utilidad pública, en los que la superficie de pasto arrasada por el fuego asciende a 3.229 hectáreas. A esta última cifra hay que sumar las 542 hectáreas de pastos de las 999 hectáreas que se han visto arrasadas en montes privados y comunales.