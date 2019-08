Educación propone reorganizar la plantilla de la escuela infantil franquina La consejera de Educación, Carmen Suárez, y la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, durante la reunión. / E. C. Las familias afirman que esta opción no responde a sus demandas «para acabar con el caos en las aulas» y advierten de que acudirán a los juzgados BELÉN G. HIDALGO EL FRANCO. Martes, 27 agosto 2019, 00:16

La consejera de Educación, Carmen Suárez, se reunió ayer con la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, para abordar la situación de la escuela infantil del concejo a raíz de las quejas de las familias usuarias del servicio, que piden a las administraciones ampliar la jornada a las educadoras empleadas por menos de media jornada hasta completar a las 41,25 horas diarias de la plantilla. La propuesta de la consejería, según trasladó la regidora franquina, pasa por que ésta realice un asesoramiento en la organización del servicio «por si no fuera la adecuada» y, a partir de ahí, indicó Pérez, asignar los horarios.

«Lo primero sería organizar la escuela en función del número de alumnos que tenemos y de su horario y después distribuir estos horarios entre la plantilla que tenemos», argumentó la regidora tras el encuentro.

Una solución que, a priori, no convence a los padres de los niños. Así lo manifestó la representante de las familias en el consejo escolar, María Antonia García, que considera que la alternativa propuesta no satisface sus demandas. Sostiene que no se tiene en cuenta que uno de los alumnos cuenta con una discapacidad, «por lo que necesita más atención». «En la reorganización no me puedo meter, pero si la situación sigue así, habiendo ya seguido todos los pasos, ya solo nos queda llevarlo a los juzgados», advirtió García. Las familias consideran que la reorganización no impedirá que la situación siga siendo «caótica».

García confía que en el encuentro entre la dirección del centro y los técnicos de la consejería que reorganizarán el horario, prevista para los próximos días, reconsideren y atiendan sus demandas antes del inicio del curso escolar.

Por su parte, la regidora franquina sostiene que el Ayuntamiento asigna el máximo de horas que establece el Principado, es decir, 39,65 horas diarias. «Se ocupan diariamente, independientemente de que pueda haber alguna deficiencia por baja o permisos», destacó la alcaldesa.

Además, desde el Consistorio defendieron su apuesta por la buena marcha de este servicio a las familias, que además cuenta con lista de espera. La regidora apuntó que el Ayuntamiento se hizo cargo de un gasto de 6.000 euros que se excedió de los 134.000 asignados por el Principado para la plantilla, que supuso un total de 140.000 euros el pasado ejercicio.