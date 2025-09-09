Arranca el curso en Asturias con «ilusión» y «muchos nervios»

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:39 | Actualizado 09:46h. Comenta Compartir

Nervios, emoción y alguna que otra lágrima entre los bostezos naturales después de un buen madrugón. Es una imagen que se repite cada año en las puertas de los colegios asturianos durante el primer día de clase y que este 9 de septiembre se ha vuelto a ver en los centros educativos, como el Colegio Público Pumarín, en Gijón, que este año enseñará a 348 alumnos, entre los que se encuentran los dos hijos de Mari Carmen Bombeñida. «El mayor lleva aquí ocho años y hoy empieza el pequeñín con mucha ilusión», cuenta a la vez que reconoce que el menor ha llegado «muy nervioso». «Él ya de por sí es muy pasional y hoy ha sido toda intensidad», destaca.

El profesorado lleva algo más de una semana en los centros educativos preparando el regreso de sus alumnos. «Lo afrontamos con ilusión, con ganas y con vocación…», cuenta el director del Colegio Público Pumarín, Alberto Ferrao, que este martes ha recordado que el pasado 5 de septiembre «tendría que haber empezado el curso en Gaza», pero 20.000 niños no han podido regresar a las aulas «porque han sido asesinados».

El alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de Asturias comienza este martes el curso escolar 2025-2026 con la aplicación de un calendario unificado que consolida la incorporación de periodos de descanso en cada trimestre.

El calendario académico ya comenzó oficialmente el lunes 1 de septiembre y finalizará el martes 30 de junio, mientras que la actividad estrictamente lectiva concluirá el 19 de junio, un día antes que el curso 2024-2025.

La Consejería de Educación ha establecido 177 jornadas lectivas entre el 9 de septiembre y el 19 de junio, a las que se descontarán los dos festivos locales de cada concejo.

Vacaciones

El calendario fija vacaciones de Navidad de 19 días, del 20 de diciembre al 7 de enero, y de Semana Santa de nueve, entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Asimismo, se mantendrán los denominados respiros pedagógicos, con interrupciones en los tres trimestres: en noviembre, cuatro días con motivo del festivo de Todos los Santos; en febrero, cinco jornadas correspondientes a la Semana Blanca del 13 al 17; y en mayo, cuatro, entre el viernes 1 y el lunes 4.

En cuanto al primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), las 92 escuelas de Asturias comenzaron el pasado jueves 4 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con 4.269 alumnos matriculados. Del total de estos centros, 38 ya forman parte de la red autonómica de escuelas infantiles, con 921 matriculados y 155 técnicas de Educación Infantil (TEI).

En el calendario unificado para las escuelas de primer ciclo de Infantil que debe cumplirse tanto en la red autonómica como en la municipal, la actividad lectiva concluirá el martes 28 de julio.

Las vacaciones de Navidad abarcan del 24 de diciembre al 6 de enero y las de Semana Santa coinciden con las del resto de las etapas: del 28 de marzo al 5 de abril.

La estructura de este calendario incluye un periodo de descanso al mes para el alumnado. Cuando no coincide un festivo nacional o autonómico, la Consejería de Educación introduce una jornada no lectiva. Esto es lo que ocurre el 3 de noviembre, el 16 de febrero y el 5 de junio.