El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
Inicio del curso en la Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo

Un inicio de curso con más alumnos: la Universidad de Oviedo registra un 10% más de matrículas nuevas

17.863 universitarios ha iniciado las clases. La institución adémica superará de nuevo los 20.000 estudiantes, repartidos entre su oferta formativa de grado, máster y doctorado

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:46

La Universidad de Oviedo inicia el curso con un incremento en el número de estudiantes. Las matrículas en estudios de grado han crecido más ... de un 6 % respecto a las mismas fechas del año pasado, pasando de 16.842 a un total de 17.863 personas que comienzan hoy el periodo lectivo del primer cuatrimestre. En lo que se refiere a nuevo ingreso, el ascenso en el número de matrículas es superior al 10 %, con un total de 4.683 estudiantes hasta el momento. Una cifra que ascenderá en las próximas semanas, puesto que continúa abierto el periodo de matrícula.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  5. 5 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  8. 8

    Sánchez retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas
  9. 9

    «El Rangers y el Sporting son los dos equipos de mi vida»
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un inicio de curso con más alumnos: la Universidad de Oviedo registra un 10% más de matrículas nuevas

Un inicio de curso con más alumnos: la Universidad de Oviedo registra un 10% más de matrículas nuevas