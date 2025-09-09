Un inicio de curso con más alumnos: la Universidad de Oviedo registra un 10% más de matrículas nuevas
17.863 universitarios ha iniciado las clases. La institución adémica superará de nuevo los 20.000 estudiantes, repartidos entre su oferta formativa de grado, máster y doctorado
Gijón
Martes, 9 de septiembre 2025, 13:46
La Universidad de Oviedo inicia el curso con un incremento en el número de estudiantes. Las matrículas en estudios de grado han crecido más ... de un 6 % respecto a las mismas fechas del año pasado, pasando de 16.842 a un total de 17.863 personas que comienzan hoy el periodo lectivo del primer cuatrimestre. En lo que se refiere a nuevo ingreso, el ascenso en el número de matrículas es superior al 10 %, con un total de 4.683 estudiantes hasta el momento. Una cifra que ascenderá en las próximas semanas, puesto que continúa abierto el periodo de matrícula.
Con ello, la institución académica asturiana sumará de nuevo más de 20.000 estudiantes, la mayoría de ellos matriculados en los títulos de grado o doble grado ofertados. Además, a fecha de hoy se han registrado casi 1.700 matrículas en estudios de máster y más de 1.100 en programas de doctorado.
El rector, Ignacio Villaverde, se mostró este martes satisfecho con estos datos, por el momento provisionales. «El incremento de matrícula es una magnífica noticia para la Universidad de Oviedo y supone un estímulo para comenzar este curso en el que tenemos que mantener la excelencia formativa y seguir trabajando para mejorar y actualizar nuestra oferta. Superar de nuevo la cifra de los 20.000 estudiantes confirma que seguimos siendo una institución de referencia y quiero agradecer el trabajo y la planificación de quienes hacen posible que cada año se impartan más de 420.000 horas de docencia», resaltó Villaverde.
130 programas de estudios
El curso 2025-2026 suma más de 420.000 horas de actividad docente, repartidas en 4.902 asignaturas, de las que 3.350 corresponden a grado y 1.552 a máster.
Se contemplan, además, 25.934 grupos de actividad para la totalidad del periodo lectivo, entre clases expositivas, prácticas de aula, de laboratorio, de campo y clínicas, entre otras.
Todo ello en el marco de 130 programas de estudios (60 grados, 59 másteres y 11 dobles titulaciones).
