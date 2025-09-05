El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Pleno de la Junta con motivo del Día de Asturias, en directo
ignacio Villaverde, entre el presidente del Principado y la catedrática María Vélez, en el acto de apertura del curso universitario 2025-2026. Mario Rojas

El rector defiende la autonomía de la Universidad en el inicio del curso académico: «No podemos dejarnos mangonear»

Ignacio Villaverde le dice al Gobierno autonómico que «la matrícula gratis está muy bien, pero hay que hacer más cosas», empezando por «darle un empujón fuerte al proyecto de El Cristo». Aboga también por «un pacto federal» que permita a los diferentes campus tener autonomía de gestión para «ser más eficaces en nuestro día a día»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:17

Un «pacto federal» que proporcione autonomía a los distintos campus y departamentos. Es uno de los propósitos que se plantea el rector de la Universidad ... de Oviedo para el nuevo curso académico, que hoy arrancaba oficialmente con un acto institucional en su Edición Histórico. «Una universidad tan dispersa como la nuestra sólo hay una forma de dirigirla, que es desconcentrando servicios», sostuvo Ignacio Villaverde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  4. 4

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  5. 5 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  6. 6 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  7. 7 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  10. 10 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El rector defiende la autonomía de la Universidad en el inicio del curso académico: «No podemos dejarnos mangonear»

El rector defiende la autonomía de la Universidad en el inicio del curso académico: «No podemos dejarnos mangonear»