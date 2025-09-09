El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la autopista ' Y' causa importantes retenciones en dirección Oviedo
Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026.

Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Los alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato han regresado a las aulas asturianas este 9 de septiembre

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:05

El alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de Asturias ha arrancado este 9 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con un calendario unificado que consolida la incorporación de periodos de descanso en cada trimestre.

El calendario académico ya comenzó oficialmente el lunes 1 de septiembre y finalizará el martes 30 de junio, pero la actividad estrictamente lectiva concluirá el 19 de junio, un día antes que el curso 2024-2025.

Vacaciones

  • Vacaciones de Navidad del 20 de diciembre al 7 de enero

  • Vacaciones de Semana Santa del 28 de marzo y el 5 de abril

Respiros pedagógicos

  • Primer trimestre Noviembre: cuatro días con motivo del festivo de Todos los Santos

  • Segundo trimestre del 13 al 17 de febrero: cinco días correspondientes a la Semana Blanca

  • Tercer trimestre del 1 al 4 de mayo: cuatro días, de viernes a lunes

La Consejería de Educación ha establecido 177 jornadas lectivas entre el 9 de septiembre y el 19 de junio, a las que se descontarán los dos festivos locales de cada concejo.

El calendario fija vacaciones de Navidad de 19 días, del 20 de diciembre al 7 de enero, y de Semana Santa de nueve, entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Asimismo, se mantendrán los denominados respiros pedagógicos, con interrupciones en los tres trimestres: en noviembre, cuatro días con motivo del festivo de Todos los Santos; en febrero, cinco jornadas correspondientes a la Semana Blanca del 13 al 17; y en mayo, cuatro, entre el viernes 1 y el lunes 4.

Así, la estructura de este calendario incluye un periodo de descanso al mes para el alumnado. Cuando no coincide un festivo nacional o autonómico, la Consejería de Educación introduce una jornada no lectiva. Esto es lo que ocurre el 3 de noviembre, el 16 de febrero y el 5 de junio.

Les Escuelines: de 0 a 3 años

Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026 dce las escuelas de 0 a 3 años

En cuanto al primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), las 92 escuelas de Asturias comenzaron el pasado jueves 4 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con 4.269 alumnos matriculados. Del total de estos centros, 38 ya forman parte de la red autonómica de escuelas infantiles, con 921 matriculados y 155 técnicas de Educación Infantil (TEI).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»
  8. 8 Afronta dos años de cárcel por una agresión racista en una panadería de Gijón
  9. 9 Emoción y reivindicación en la entrega de las Medallas de Asturias 2025
  10. 10 La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...