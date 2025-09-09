Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos... Los alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato han regresado a las aulas asturianas este 9 de septiembre

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:05

El alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de Asturias ha arrancado este 9 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con un calendario unificado que consolida la incorporación de periodos de descanso en cada trimestre.

El calendario académico ya comenzó oficialmente el lunes 1 de septiembre y finalizará el martes 30 de junio, pero la actividad estrictamente lectiva concluirá el 19 de junio, un día antes que el curso 2024-2025.

Vacaciones Vacaciones de Navidad del 20 de diciembre al 7 de enero

Vacaciones de Semana Santa del 28 de marzo y el 5 de abril

Respiros pedagógicos Primer trimestre Noviembre: cuatro días con motivo del festivo de Todos los Santos

Segundo trimestre del 13 al 17 de febrero: cinco días correspondientes a la Semana Blanca

Tercer trimestre del 1 al 4 de mayo: cuatro días, de viernes a lunes

La Consejería de Educación ha establecido 177 jornadas lectivas entre el 9 de septiembre y el 19 de junio, a las que se descontarán los dos festivos locales de cada concejo.

El calendario fija vacaciones de Navidad de 19 días, del 20 de diciembre al 7 de enero, y de Semana Santa de nueve, entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Asimismo, se mantendrán los denominados respiros pedagógicos, con interrupciones en los tres trimestres: en noviembre, cuatro días con motivo del festivo de Todos los Santos; en febrero, cinco jornadas correspondientes a la Semana Blanca del 13 al 17; y en mayo, cuatro, entre el viernes 1 y el lunes 4.

Así, la estructura de este calendario incluye un periodo de descanso al mes para el alumnado. Cuando no coincide un festivo nacional o autonómico, la Consejería de Educación introduce una jornada no lectiva. Esto es lo que ocurre el 3 de noviembre, el 16 de febrero y el 5 de junio.

Les Escuelines: de 0 a 3 años

Ampliar Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026 dce las escuelas de 0 a 3 años

En cuanto al primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), las 92 escuelas de Asturias comenzaron el pasado jueves 4 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con 4.269 alumnos matriculados. Del total de estos centros, 38 ya forman parte de la red autonómica de escuelas infantiles, con 921 matriculados y 155 técnicas de Educación Infantil (TEI).