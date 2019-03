El enfrentamiento de Maite Galdeano con el público de 'GH DÚO' Jordi González intervino: «Pero cómo vas a mandar a la mierda al público» EL COMERCIO Gijón Viernes, 22 marzo 2019, 00:02

La entrada de Maite a la casa de 'GH DÚO' para hacerle una visita a su hija mostró una cara de ella que para nada gustó a la audiencia. Las recriminaciones que le hizo a Sofía Suescun asegurando que no la defendería más y que lo estaba pasando mal provocaron que su hija tuviese una crisis de ansiedad.

Aun así, las críticas no hicieron mella en ella: «Puedo asumir que no fueron las mejores maneras pero tenía poco tiempo y no lo quería desaprovechar», aseguró Galdeano a Jordi González. Una actitud que no mostraba mucho arrepentiemineto, incluso aseguró que la hermana de Alejandro Albalá había actuado peor.

«Yo no tengo esa malicia», apuntaba Maite. Algo que provocó los intensos abucheos del público, que lleva mostrándole rechazo gala tras gala. La manera de reaccionar de la ex concursante de Gran Hermano fue soltar: «Iros al corral todos como ovejas, a la mierda ya».

El propio presentador le respondió: «Pero cómo vas a mandar a la mierda al público». Y añadía: «Son las artes de Maite para ganarse al público».