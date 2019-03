GH DÚO María Jesús Ruiz ataca a Kiko Rivera María Jesús Ruiz y Kiko Rivera discuten. / Telecinco Los dos concursantes de 'GH DÚO' han protagonizado un duro enfrentamiento CARLA COALLA Miércoles, 27 marzo 2019, 21:24

Ambos son favoritos para convertirse en ganadores del maletín de 'GH DÚO' por motivo diferentes. Kiko Rivera, porque gracias al reality se ha dado a conocer al público de una forma que no lo había hecho hasta el momento, desnudando su alma y enfrentándose a sus peores temores. Incluso ha dado muestras de la excelente relación que mantiene con su mujer, Irene Rosales, a pesar de que la convivencia ha empezado a hacer mella en la pareja, que ha tenido que sobrellevar algún que otro altercado.

María Jesús Ruiz, por su parte, se ha convertido en una de las grandes concursantes de la primera edición de 'GH DÚO', pues a pesar de los numerosos enfrentamientos en los que se ha visto inmersa ha logrado salir airosa. De hecho, todos aquellos con los que ha tenido algún encontronazo, como Julio Ruz, Antonio Tejado o Carolina Sobe, entre otros, están ya fuera de la Casa de Guadalix de la Sierra. Por ello, la última víctima de la exMiss España podría ser el hijo de Isabel Pantoja, al que ha llegado a atacar esta semana, defendiéndose de las acusaciones de este con una nueva sesión de lágrimas en el confesionario: «Yo soy hija de dos personas honradas y trabajadoras», decía emocionada.

Y es que Kiko Rivera le ha dicho a las claras a María Jesús Ruiz que quiere que ella sea la próxima expulsada de la Casa de 'GH DÚO'. «Yo te pido por favor que no digas más que te molesto y que quieres que me vaya. Bueno, sí es verdad, dilo. Bueno, yo por qué te voy a decir que no digas lo que te sale del corazón», ha concluido María Jesús, a lo que Kiko ha respondido que «mejor vamos a olvidarlo», zanjando la polémica por el momento.