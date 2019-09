Irene Junquera, en Gran Hermano Vip: «Soy buena y vivo en los mundos de yuppie» La periodista quedó nominada, junto a Hugo Castejón y Anabel Pantoja, en el segundo programa del reality EL COMERCIO Gijón Sábado, 14 septiembre 2019, 13:39

'Gran Hermano VIP 7' abrió sus puertas hace unos días y, como no podía ser de otra manera, los primeros enfrentamientos han brotado ya entre los concursantes.

Uno de los momentos de máxima audiencia fue el protagonizado entre el cubano Dinio y la periodista Irene Junquera. Esta terminaría llorando a lágrima viva ante el asombro de todos.

Irene se vino abajo durante la ronda de nominaciones (hechas cara a cara y en directo) por no poder soportar las críticas de su compañero Dinio García, que no mostró piedad alguna con la periodista.

El cubano, convertido en líder de la semana, y por tanto, poseedor de inmunidad personal y de la capacidad de salvar a uno de los concursantes en la primera terna de nominados, no se cortó un pelo a la hora de arremeter sin consideración alguna contra Junquera, a la que acusó de comportarse como «una actriz». Y es que Dinio se mostró muy ofendido por el conocimiento del «fútbol» del que supuestamente había estado haciendo gala la excolaboradora de 'El Chiringuito', por su desdén por 'el salseo' y por sus indiscretas preguntas sobre 'el corazón'.

«Se te ha visto el plumero desde que entraste, y creo y espero que estés nominada», le espetó Dinio, dejando más que clara la poca simpatía que sentía por Irene.

Ese comentario bastó para que Junquera comenzara a llorar: «Yo sé que esto es un juego, pero me está atacando y no le he hecho nada», manifestó la periodista, muy afectada.

El cubano quiso matizar su actitud, pero esto no ayudó demasiado a disipar tensiones: «Has entrado muy a saco», espetó, a lo que Junquera contestó asegurando que ella «es así».

«Me has dicho que estoy haciendo un papelón», recalcó la periodista. «Bueno, pues yo también soy así y te quiero dar tres puntos con todo el respeto», zanjó Dinio tras decirle, irónicamente, que él también lloraría después en el confesionario como estaba haciendo ella.

Irene, luego, en el confesionario, afirmó haber tenido problemas en su pasado por su «personalidad y protagonismo», y aseguró ser «buena» a pesar de «vivir en los mundos de yuppie»: «No lloro nunca, debe ser que tengo acumulado», dijo tras su primer mazazo en GH VIP.