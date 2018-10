OT 2018: La verdad de Operación Triunfo sale a la luz con Noemí Galera Noemí Galera se enfada con los concursantes de 'OT 2018'. / TVE1 La directora de la Academia les ha espetado la verdad a la cara a los concursantes CARLA COALLA Martes, 30 octubre 2018, 22:02

«Cuando salgáis y os deis la hostia monumental, recordaréis que teníais un estudio de grabación aquí y bajabais con desgana». Unas duras palabras que han llegado de la mano de Noemí Galera y que han puesto de manifiesto la verdad de Operación Triunfo. Y es que la poca energía que los concursantes de 'OT 2018' le han dedicado a la grabación del disco semanal ha provocado el estallido de la directora de la Academia, que ha seguido al también rapapolvo que les ha soltado la profesora de técnica vocal, Mamen Márquez.

«Nunca he visto tan enfadada a Mamen. Que suba a daros un toque de atención a mí me deja bastante echa polvo, cosa que no vi que os pasara a vosotros. Si Mamen sube ayer y me dice lo que os dijo a vosotros, no habría levantado la cabeza en toda la tarde». Unas palabras con las que Noemí Galera ha intentado que sean conscientes de la verdad que están viviendo en Operación Triunfo, fuera todo podría ser muy diferente. «Una vez salgáis por esa puerta, ya veremos quienes de vosotros pueden grabar un CD, porque a lo mejor salís y no os conoce nadie, ni siquiera a los que estén aquí tres meses», ha dicho a los concursantes de 'OT 2018' que siguen en la Academia.

Lo cierto es que Noemí Galera ha puesto en palabras la verdad de Operación Triunfo, así como lo que podría suceder con toda la generación de 'OT 2018' en solo unas semanas, cuando el programa llegue a su fin. La directora los ha advertido de que «la tele tiene una cosa muy buena y algo muy malo. Lo bueno es que llegas a casa de la gente muy rápidamente, todo el mundo sabe cómo nos llamamos, quiénes somos y qué hacemos, pero tiene una cosa malísima también, y es que cuando se apagan estos focos, en quince días nadie sabe quién eres»

