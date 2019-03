Ylenia Padilla y Antonio Tejado, ¡pillados! Ylenia Padilla, en el plató de 'GH DÚO'. / Telecinco La pareja ha protagonizado unas imágenes de lo más tiernas CARLA COALLA Miércoles, 20 marzo 2019, 21:23

Abrazados, acaramelados y juntos, ajenos a los fotógrafos que han captados las imágenes de ambos y que podrían confirmar la relación fraguada al calor de 'GH DÚO' entre Ylenia Padilla y Antonio Tejado. A pesar de que los rumores sobre el acercamiento entre los dos exconcursantes del reality de Telecinco llevan días cogiendo fuerza, ninguno de los dos han confirmado nada más allá de que entre ellos existe una bonita amistad.

Esta misma tarde, después de que salieran a la luz las fotografías de Ylenia Padilla y Antonio Tejado, Paz Padilla y Kiko Hernández han logrado pillar al colaborador de 'Sálvame' por los pasillos de la cadena privada y rápidamente han querido confirmar la relación. Sin embargo, Antonio ha vuelto a negar que entre ellos haya más que una gran amistad, al tiempo que ha asegurado que «me he dado cuenta de que hay mucha gente que no me quiere, por lo que ahora intento rodearme de gente que sí me quiere».

Antonio Tejado también ha desmentido que haya habido ningún tipo de acercamiento con Candela Acevedo, la que era su pareja sentimental cuando entró en la Casa de Guadalix de la Sierra. Poco tiempo les hizo falta a los dos exconcursantes de 'GH DÚO' para evidenciar ante las cámaras sus problemas y terminar de una vez por todas con su relación. Antonio aprovechó la coyuntura para vivir un tórrido y breve romance con María Jesús Ruiz que terminó tan mal como lo suyo con Candela.