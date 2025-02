El Telecable cae con la cabeza alta en la Copa de Europa

José Luis Calleja Gijón Sábado, 29 de mayo 2021, 19:57 Comenta Compartir

Al Telecable Hockey se le esfumó el sueño de jugar la final europea tras caer esta tarde en la segunda semifinal ante las anfitrionas del Palau (4-3), en un intenso y vibrante partido en el que el conjunto gijonés se adelantó en dos ocasiones y en el que mandó en muchos minutos. En el otro encuentro que dio acceso al duelo por el título continental, el Voltregá ganó al Manlléu, por 2-1.

Los dos equipos salieron lanzados al ataque, con varias ocasiones Sara Roces, aunque la que casi marca de mano fue Berta Busquets y luego Aina Florenza, si bien Marta Piquero pudo anotar con disparo lejano. A renglón seguido, Sara Lolo, en una contra, lo intentó con un tiro seco. Las locales se fueron hacia arriba y Elena Lolo le sacó una bola a Puigdeta. Pero en la acción siguiente, un pase perfecto de Natasha Lee a Sara Roces sirvió para abrir el marcador (0-1) pasado los ocho minutos. Los dos equipos se tenían mucho respeto. El técnico local pidió tiempo muerto y en el primer ataque empató Aina Florenza, tras un buen servicio de Berta Busquets. Después Fernando Sierra paró el partido y las gijonesas estuvieron en superioridad, que no supieron aprovechar tras ver la tarjeta azul la citada Busquets. Además, la meta local Laura Vicente evitó con la manopla una falta directa que ejecutó María Sanjujo. Saltó a la pista la francesa Daribo después por parte gijonesa, pero el marcador no se movió más en la primera parte.

En la reanudación, el Telecable buscó el gol con ahínco como lo hizo en la primera. María Sanjurjo y Sara Roces, con sendas ocasiones, pudieron marcar en los minutos iniciales de esta fase del encuentro, especialmente la goleadora langreana. Pero las gijonesas acumulaban ya ocho faltas. El técnico local paró el partido para ordenar un poco el juego. Los ataques y las transiciones se sucedieron en ambas porterías con gran intensidad. Y en una acción personal Natasha Lee pasado el ecuador de la segunda mitad se planta sola ante Laura Vicente para batirla (1-2). Poco duró la alegría de las fabriles, porque en un ataque posicional Laura Puigdeta empató dos minutos después (2-2).

El Telecable se lanzó al ataque, pero en una jugada de transición la máxima goleadora de la OK Liga, Aina Florenza, dio la vuelta al resultado (3-2). Casi a renglón seguido en plena avalancha catalana, en un perfecto ataque local, Berta Busquets hizo el cuarto (4-2), que puso el partido muy complicado a las de Fernando Sierra, que solicitó otro tiempo muerto para pedir un poco de calma en la construcción del juego ofensivo. Natasha volvió a la carga y se echó el equipo a la espalda, pero las de La Calzada cometieron su décima falta, que detuvo Elena Lolo a Laura Puigdeta. El partido siguió a gran ritmo y el Telecable no tiró la toalla, ya que Marta Piquero, a tres minutos del final, en una rápida jugada, metió de nuevo al equipo gijonés en el encuentro. A 46 segundos del final, Fernando Sierra para otra vez el partido, pero ya no hubo tiempo para más.

Palau Laura Vicente, Berta Busquets, Laura Puigdueta, Aina Florenza, Carla Fontdegloria -cinco inicial-, Mariona Colomer y Paula Ferrón. 4 - 3 Telcable Elena Lolo; Natasha Lee, Sara Lolo, Marta Piquero, Sara Roces -cinco inicial-, María Sanjurjo, Nuria Obeso y Vanessa Daribo. Goles: 0-1: m. 8.30 Natasha Lee. 1-1: m. 10.36, Aina Florenza. 1-2: m. 33, Natasha Lee. 2-2: m. 35, Laura Puideta. 3-2: m. 36, Aina Florenza. 4-2: m. 41, Berta Busquets. 4-3: m. 47, Marta Piquero.

Árbitro: Carlos Correia (Portugal) y David Santos (España). Mostrarom tarjeta azul a Berta Busquets en el minuto 19.

Incidencias: segunda semifinal de la final a ocho europea disputado en el Pabellón Municipal de Palau de Plegamans. 350 espectadores. Medio centenar de aficionados asturianos presenciaron el partido.