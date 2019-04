Jornada 34 Pelea de Champions con la cabeza en otra parte Valencia y Atlético pugnan en el Metropolitano con la sensación de que el futuro es más importante que el propio presente RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 24 abril 2019, 00:25

Pocos se imaginaban que un Atlético-Valencia de la jornada 34 iba a ser poco más que un trámite. El partido que varió el rumbo del club hace 9 campañas en la recién estrenada Europa League es ahora un duelo menor para dos equipos que llegan al duelo queriendo sumar puntos pero que tienen la cabeza en otros asuntos de futuro. En el caso de los locales porque el subcampeonato es algo que parece más que probable -tiene cuatro puntos de ventaja respecto al Real Madrid a falta de 12 puntos- y le preocupa más saber con qué efectivos afrontará la próxima campaña desde la pretemporada mientras que los visitantes (quintos con 52 puntos) andan más preocupados por los duelos de mayo (el doble con el Arsenal en semifinales europeas) y el de la final de Copa del Rey en Sevilla ante el Barcelona.

Todo ello y la hora tan temprana del partido, 19:30, provocan que el duelo rebaje su interés hasta nombre propios como el recién renovado Jan Oblak, que no ha recibido ningún gol en los últimos cinco partidos en el Wanda Metropolitano (Juventus, Villarreal, Leganés, Girona y Celta) hasta incrementar a 16 los días esta campaña (de los 22 duelos oficiales) que se fue con su meta a cero y pugna por el Zamora; Antoine Griezmann, que vuelve tras su sanción con esperanza de aumentar su cifra de 20 goles y diez asistencias de este ejercicio; Dani Parejo, líder creativo del equipo valenciano y que hace años confesó ser «de pequeño del Atlético por culpa de mi tío y de mi primo» o Gonçalo Guedes, que ha superado una lesión que le lastró a principio de curso y lleva ocho goles en los últimos diez encuentros - cinco ya en Liga, igualando la cifra de la pasada campaña-.

«No me sorprende para nada ver crecer como está creciendo el Valencia. Es un equipo fiable, muy bien organizado, con una idea clara de juego y con futbolistas con recambios muy buenos», recordó Diego Pablo Simeone sobre su rival antes de lanzar un palito a Vitolo, - «ahora está más implicado»- al que algunos piden en un once donde Juanfran, Filipe y Savic parece serán novedades en defensa. Marcelino cumple este miércoles 100 partidos con el Valencia tras salvar un momento crítico esta temporada, fue una apuesta personal de Alemany, y ahora puede redondear el curso con una segunda final.

Su equipo llega a Madrid convencido de que puede aún alcanzar puesto Champions, pese a que hace 8 años que no gana en suelo rojiblanco, gracias a su buena racha: lleva seis victorias en los últimos siete encuentros aunque sólo le ha servido para igualar al Sevilla y presionar al Getafe, que le aventaja en 2 puntos. Llega con la baja por sanción de Rodrigo Moreno y la de Cheryshev por lesión por lo que parece que Guedes será el extremo izquierda. Marcelino puede recuperar a Jaume Doménech y Cristiano Piccini aunque ambos irán, en principio, al banquillo. ya que pese a que el equipo jugará tres duelos de Liga en una semana a las puertas de la Europa League ante el Arsenal en principio no se esperan rotaciones masivas por parte de Marcelino. Cuenta con cinco jugadores al borde la suspensión, por lo que si alguno de ellos ve la amarilla se perderá el siguiente encuentro, ante el Eibar en Mestalla. Santi Mina, Parejo, Gayà, Wass y Coquelin ya afrontaron con cuatro tarjetas el duelo ante el Betis pero no fueron amonestados.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.

Valencia: Neto, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Parejo, Coquelin, Carlos Soler, Guedes, Gameiro y Mina.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 19.30.

TV: BeIN LaLiga