La Federación Española de Fútbol, sobre Luis Enrique: «No nos planteamos ningún cambio de seleccionador» José Francisco Molina confirmó que el asturiano será baja ante Islas Feroe y Suecia sin retirarle su apoyo, al que no pone plazos: «el compromiso de la Federación sigue y seguirá vigente, esperamos contar con el seleccionador mucho tiempo» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 17 mayo 2019, 16:25

José Francisco Molina, director deportivo, confirmó que Luis Enrique no dirigirá a España contra Islas Feroe y Suecia como ya sucediera en Malta. Pese a que el asturiano no estará en el banquillo en este doble enfrentamiento Molina asegura que el compromiso con él es total y que no se le está buscando un sustituto, mostrando su malestar porque se haya rumoreado que Abelardo podría ser su sustituto. «El seleccionador no estará durante la concentración ni en los 2 próximos partidos. Desde la FEF agradecemos el respeto de los medios a la situación que está viviendo nuestro seleccionador. El compromiso de la Federación con el seleccionador es total, sigue vigente y seguirá vigente, esperamos contar con el seleccionador mucho tiempo. Tiene nuestro apoyo y no nos marcamos ningún plazo en esta situación que atraviesa Luis Enrique», dijo antes de que Robert Moreno, la mano derecha del asturiano, hiciera una valoración de la lista aunque dejó claro que como cuerpo técnico «en ningún momento nos hemos planteado dar un paso a un lado».

Después, volvió a insistir en la misma idea: el apoyo a Luis Enrique es total. «Nuestro compromiso es seguir juntos. Está situación no tiene una fecha límite. No nos marcamos ningún plazo. No nos plateamos ningún cambio de seleccionador», negando que en la reunión que tuvieron a finales de abril en Barcelona se hubiese hablado de la opción de cambiar de técnico en septiembre. «Deciros que el compromiso de la Federación con Luis Enrique es total. Ese compromiso es mutuo y sigue y seguirá vigente. Por nuestra parte no hay ninguna duda al respecto. Esperamos contar con él durante mucho tiempo. Es un momento difícil, y tiene nuestra ayuda y confianza. Será su staff el que llevará el día a día de la Selección, ellos están en contacto permanente con él».

🗣 Molina: "El seleccionador no estará durante la concentración ni en los 2 próximos partidos. Desde la RFEF agradecemos el respeto de los medios a la situación que está viviendo nuestro seleccionador. Nuestro compromiso con Luis Enrique es total y tiene todo nuestro apoyo" pic.twitter.com/4DrXVDaog8 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 17, 2019

Moreno, que lleva 9 años trabajando de la mano de Luis Enrique, explicó cómo está siendo el método de trabajo antes de transmitir «un mensaje de Luis» que le había comentado el día anterior trabajando. «Quería trasladarles su agradecimiento por el respeto a su situación personal. Por nuestra parte, agradecerle a la Federación al presidente, a Molina y a todos, por la confianza, ha habido que hacer alguna modificación, pero hemos podido trabajar. Y felicitar a la Sub-17 por su gran actuación».

Moreno explicó que el asturiano decide la lista «en en base a criterios diversos». Y es que «desde que volvimos de Malta, la misma dinámica es la de siempre. Lo que Luis Enrique no ha podido hacer es ir a ver partidos in situ, lo único. Nos hemos reunido con él y hemos hablado con vídeoconferencias. Son decisiones de Luis Enrique, aunque no esté presente está con nosotros. Y vamos a dar todos un plus», apuntó.

En esa línea recordó que son «un cuerpo técnico que tiene una forma muy clara de trabajar. Nos conocemos bien. Estamos muy tranquilos, creemos que lo que hagamos será parecido a lo que haría Luis Enrique. Todo lo que pase en la concentración van a ser decisiones de Luis Enrique. Usaremos las nuevas tecnologías para que siga todos los entrenamientos»

«Todo lo que pase en la concentración van a ser decisiones de Luis Enrique. Usaremos las nuevas tecnologías para que siga todos los entrenamientos» ROBERT MORENO

Además, quiso recordar que aunque hace seis semanas que no juega Sergio Ramos «es un profesional como la copa de un pino. Un jugador como él no pierde la forma tan rápido y creemos que es el mejor en lo suyo. Ningún entrenador toma decisiones en su contra» recordó antes de afirmar que aunque De Gea ha sido criticado últimamente «si está en la lista es porque puede jugar y ser titular. Las críticas a un jugador de la Selección no gustan, pero nosotros no nos guiamos por las críticas, sino por sus actuaciones y a partir de ahí se toman decisiones».

🗣 Robert Moreno: "Somos un cuerpo técnico que tiene una forma muy clara de trabajar. Nos conocemos bien. Estamos muy tranquilos, creemos que lo que hagamos será parecido a lo que haría Luis Enrique"#UnidosPorUnRETOpic.twitter.com/oC0OSy5oXc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 17, 2019

Moreno se mostró natural ante los medios y relevó uno de los consejos que le ha dado con el seleccionador. «Me dice que sea Robert Moreno y no Luis Enrique, sea natural. Lo tomo como cuando se te lesiona el mejor jugador y el resto tiene que dar un plus. Ahora no está Luis y los demás vamos a apretar. Compromiso no va a faltar ni ganas de ayudar».