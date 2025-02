La Casa Real británica sí era racista El diario 'The Guardian' descubre una carta en la que un alto cortesano explica que no se contrataban «inmigrantes de color» para puestos administrativos

iñigo gurruchaga Corresponsal. Londres Jueves, 3 de junio 2021, 19:26 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

La Casa Real británica no empleaba «inmigrantes de color o extranjeros» para puestos administrativos, al menos hasta el final de los años sesenta del siglo XX, según una investigación del diario 'The Guardian'. Los cortesanos de Isabel II habrían logrado además exenciones en la aplicación de las leyes de igualdad en el empleo, para evitar que el personal a su servicio pudiese recurrir a los tribunales.

El diario ha descubierto en los Archivos Nacionales fragmentos de la correspondencia, en 1968, entre un funcionario del Ministerio de Interior, encargado de gestionar la tramitación de un proyecto de ley del Gobierno laborista de James Callaghan para extender al empleo la ya existente prohibición de discriminar a personas de minorías étnicas en los espacios públicos, y el gerente de las finanzas de la reina.

Lord Tryon clasificó a los empleados de la Casa Real en su carta al funcionario: «Los cargos de alto nivel no se anuncian, lo que posiblemente queda fuera del ámbito de este proyecto de ley», explicó. «En los puestos administrativos y otros empleos de oficina no se practica el nombramiento de inmigrantes de color o extranjeros». Añadía que «solicitantes de color» eran considerados para empleos domésticos.

'The Guardian' está investigando la aplicación histórica del procedimiento de Consenso de la Reina, una costumbre constitucional que lleva a los gobiernos a consultar con la monarquía todos los proyectos de ley, para que la institución tenga la oportunidad de expresar su opinión en lo que afecte a sus bienes o intereses personales.

Temiendo que la reina no diera su consentimiento, el Gobierno acordó que las quejas por discriminación en la Casa Real no fuesen remitidas a un consejo regulador sino al Ministerio de Interior. Los ayudantes de la reina insistieron en que se les permitiese la exención, amparándose en el ejemplo del cuerpo diplomático, que no contrataba a nadie que no hubiese residido en Reino Unido al menos cinco años.

Exenciones

El Palacio de Buckingham ha puntualizado en una declaración que «afirmaciones basadas en relatos de segunda mano sobre conversaciones de hace cincuenta años no deben ser utilizados para extraer conclusiones sobre eventos y operaciones de nuestros días». Y ha subrayado que cumple con las provisiones de la Ley de Igualdad de 2010, «en principio y en la práctica».

No es la primera vez que medios de comunicación británicos se han interesado por la composición social de los empleados de la Casa Real. «The Independent' descubrió en 1999 que la Casa Real no cumplía el consejo de la Comisión de Igualdad Racial de monitorizar la contratación de su personal. Tampoco lo hacía 'The Independent'.

Los asistentes de la monarca y del príncipe de Gales dieron al diario algunas cifras. Los empleados pertenecientes a minorías étnicas- referirse a personas con distinto color de piel como «gente de color» ya no era aceptable- eran un 5% de la plantilla en la Casa Real, 25, y el 3.8%- es decir, dos- en la Casa del príncipe. Esos porcentajes estaban muy por debajo de los del funcionariado en Londres, 18.7%.

Las revelaciones se han vinculado a las acusaciones de racismo en la familia real aireadas por el príncipe Enrique y Meghan Markel en su célebre entrevista con Oprah Winfrey. Un miembro de la familia habría mostrado su inquietud por el color de la piel de su primer hijo, Archie. La Casa Real rechazó la acusación y sus cortesanos señalaron que hay en marcha una revisión de las políticas de diversidad.

Las quejas palaciegas sobre la investigación del Consenso de la Reina por 'The Guardian' no han logrado detenerla. El diario va descubriendo en los archivos exenciones que obtuvo la monarquía de leyes que podían incomodarla: que las reglas de tráfico del país o las normas de alquiler de tierras no se aplicasen a las haciendas de la reina o del príncipe de Gales, por ejemplo.