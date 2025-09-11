El baile urbano marca el ritmo del XXV Danza Xixón

Danza Xixón. 'Luz sobre las cosas' nutre un programa que se disfrutará del 2 al 26 de octubre.

El Festival de Artes del Movimiento ya tiene casi todo preparado para una vigesimoquinta edición muy especial. Danza Xixón desplegará una extensa programación del 2 al 26 de octubre para menear Gijón, consciente de que el movimiento transforma, impulsa y nos conecta a través de todas sus formas y expresiones.

Habrá espectáculos, laboratorios, talleres, certámenes, muestras, encuentros, exposiciones, proyecciones, mediación y una fiesta final. En total, más de 50 acciones llevadas a cabo por más de 30 compañías y profesionales que reflejan la riqueza y pluralidad de las artes del movimiento. Led Silhoutte, Los Dedae Dance Company, Elías Aguirre, Guillermo Weickert, Paula Comitre, Ángel Durán, María Moreno, Iron Skulls, Lucía La Piñona, Cía Marroch, Olga Mesa, Zig Zag Danza, Proyecto Piloto, Kiko López y Luna Sánchez son algunos de los nombres que aparecerán en escena.

Las danzas urbanas tendrán un papel destacado. Se celebrará un certamen exclusivo, Urban Moves - Danza Xixón, que se presenta como un cruce de caminos entre espacios de la ciudad y el movimiento. Hasta el 17 de octubre estará abierto el plazo de inscripción online, donde se pueden consultar también las bases del certamen. Eso sí, para participar es imprescindible ser mayor de edad. El Urban Moves tendrá lugar presencialmente el 18 de octubre de 16 a 20 horas en la plaza de los Jardines del Náutico (en caso de lluvia se hará en Laboral Centro de Arte). El jurado estará integrado por Mai (Unity proiektua), Antonio León (Colectivo Premohs) y Silvilock (Let's Grow).

Del 18 de septiembre hasta completar las plazas disponibles estará abierta la inscripción y matrícula para inscribirse en los 'workshops' de Mai y Silvilock que tendrán lugar el mismo día del certamen, el 18 de octubre, pero en horario de mañana.

Los escenarios de esta edición son tan diversos como sus propuestas: del Antiguo Instituto al Teatro Jovellanos, la Laboral, el Museo del Ferrocarril y el Espacio Escénico El Huerto, así como espacios no convencionales, incluyendo la calle, que permiten que la danza habite en diversos rincones de la ciudad.

