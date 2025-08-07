La cultura no frena en agosto

Adrián Vega. (Gijón, 1987). Sitúa al cuerpo en escena como centro de una dramaturgia sonora y visual.

La razón de ser de las Residencias Artísticas y Acción Cultural de El Palacio es la de apoyar el desarrollo y la producción de proyectos artísticos, de investigación y de mediación en ámbitos creativos. Comienza su segunda convocatoria, la cual se desarrollará entre el verano de 2025 y la primavera de 2026, con los diez proyectos que han sido seleccionados entre los 134 presentados procedentes de diferentes partes del territorio nacional y también de otros países europeos, Latinoamérica y Asia. En estas páginas van cinco a modo de primera entrega, demostrando que el talento no frena ni en vacaciones. Son 'Digital Bodies-Echo & Delay', de Adrián Vega Antolín, que protagoniza nuestra portada; 'Alfabetos de destrucción', de Alba Matilla Iglesias; 'Foguera', de Carlos Dávila González y Pablo Dávila Iglesia; 'Infra', de Enar de Dios Rodríguez, y 'Alén', de Hugo Guilherme Pires Pereira.

El perfil de los participantes, de los diez en total que conforman esta segunda convocatoria, es variado. Las bases inciden en que al menos un 30% de los proyectos seleccionados corresponda a creadores y creadoras con arraigo en Asturias. También que al menos un 30% de los proyectos seleccionados sean de artistas emergentes, entendiéndose por ello que su edad no supere los 35 años.

Alba Matilla. (Avilés, 1998). Creación e investigación artística plástica y visual que gira en torno a las huellas del mundo postindustrial. Enar de Dios.( Ourense, 1986). Ensayo audiovisual sobre el espacio a modo de reflexión sobre la configuración de fuerzas antropocéntricas donde surgen tensiones. Carlos Dávila González / Pablo Dávila Iglesia. (León, 1967) / (Gijón, 1999). Proceso de investigación antropológica y dancística entre la danza tribal y las raves de la actualidad. Hugo Pires Pereira. (Oporto, 1994). Proyecto de creación coreográfica codirigido por Esther Latorre, Colectivo Glovo, situado entre los ciclos esenciales de la vida. 1 /

También el campo de acción de las propuestas es heterogéneo e incluye artes plásticas y visuales, escénicas y performativas, arte sonoro, arte digital, producciones de interés artístico, creación literaria, proyectos curatoriales y de investigación y proyectos de mediación cultural. La dotación para cada proyecto seleccionado es de un máximo de 8.000 euros, en concepto de producción artística y honorarios.

Los artistas buscan con las residencias, sobre todo, disponer de tiempo para desarrollar sus ideas y ahondar en ellas. Son unos trabajos que además de lo estético, abogan por generar vínculos con el territorio y sinergias entre sí. Poder hacer todo ello sin salir de Asturias también define la razón de ser de esta convocatoria.

