Proyectos para la Pescadería

Se resistía la villa de Jovellanos a tener mercado de pescado propio allá donde más apropiado parecía que estuviese, aunque solo fuera por pura etimología. Hace 125 años informaba EL COMERCIO que existían problemas para su construcción, por tener sobre la plaza de la Pescadería « ... ciertos derechos los señores de Jove y Hevia», propietarios de la torre próxima. Así las cosas, los vecinos de Gijón hicieron sus propuestas propias.

«Un convecino nuestro nos apunta la idea de un nuevo proyecto», leemos, «cuya realización no sería muy costosa, y sí podía resultar cómoda y original». Consistía en lo siguiente: en la zona más próxima al mar, hoy ocupada por carretera y Muro de San Lorenzo, se edificaría «un cuerpo o dos del edificio mencionado, cimentándolo sobre firmísimas columnas y haciendo que la construcción sea muy ligera, para que el peso no gravite demasiado sobre la base en perjuicio de la seguridad». Seguiría existiendo la pescadería vieja, a la que se adosaría esta nueva prolongación destinada a mercado de pescado, «y todo él podría surtirse del agua del mar, en las altas mareas, para su total limpieza». No fue el único gijonés en emprender proyectos para el mercado.

Demoler viejos inmuebles

Otra más, también publicada en EL COMERCIO de hace hoy 125 años, fue la propuesta de demoler «algunas casas de mal aspecto y en estado ruinoso que costituyen una manzana en Contracay y con cuyo derribo quedaría un extenso solar formado por parte de esta calle, que en aquel sitio es muy ancha; el espacio que ocupan las casas mencionadas y gran parte de los solares que han dejado los edificios últimamente derruidos para la prolongación de la calle del Instituto».

Así las cosas, en el solar resultante «podría construirse un hermoso edificio cuyo precio no sería muy exagerado», ya que las casas del Contracay eran míseras; y el coste de su expropiación, mínimo. Sobre la mesa quedaron ambos proyectos, validados por EL COMERCIO pero a la espera de estudio por parte del arquitecto municipal y los ediles. «Hay demasiados proyectos para que nunca veamos realizado ninguno de ellos», dijimos. ¡Al tiempo!