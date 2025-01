Comenta Compartir

No solo las pestes han establecido muchas veces su reino en este mundo. Ni solo la injusticia, la marginación y la explotación acampan entre nosotros. También en todas las épocas han existido y existen instituciones y personas que luchan contra el hambre y la pobreza, ... el dolor y, en general, contra la dureza y deterioro de la vida. La Asamblea Local de Cruz Roja de Carreño (cuyo presidente actual es el exalcalde Ángel Riego, un hombre que ha venido demostrado a lo largo de su mandato como alcalde y como ciudadano su sensibilidad hacia los sectores más débiles de la sociedad) viene en auxilio y ayuda de las viejas y nuevas necesidades que dañan y, a veces, destruyen la vida de las personas más débiles, más pobres, solas y enfermas. En estos graves momentos que atraviesa el mundo, ahí está, una vez más, nuestra Cruz Roja de Carreño con su medio centenar de voluntarios comprometidos en esa tarea. Su campo de acción es acudir en ayuda de ancianos y minusválidos, de enfermos y marginados, de los más vulnerables por distintas causas. Porque no debemos olvidar que el verdadero progreso de un pueblo consiste en alcanzar y poder dar protección a los más débiles, a los que son víctimas de penalidades, miserias y enfermedades psíquicas o físicas. En este sentido, no puede quedar sin mencionar la importante ayuda económica que el Ayuntamiento de Carreño presta a esta organización no gubernamental de Cruz Roja de Carreño para el mejor logro de sus proyectos humanitarios. Ni pasar por alto la contribución que Caritas Parroquial (con mi querida amiga Juana María Riestra al frente) realiza desde hace muchos años en tareas asistenciales entre los más pobres y necesitados.

Como dice Ismael García, técnico administrativo de Cruz Roja de Carreño, en un reportaje realizado por A. G.-Ovies, en EL COMERCIO, hace unos días: «Mucha gente desconoce lo que hacemos». Sí, es verdad. Por eso desde esta y otras instituciones benefactoras de la vida y los derechos humanos se debe difundir la importante labor de voluntarios y militantes comprometidos de forma gratuita en la lucha contra la marginación y el hambre que genera la sociedad neocapitalista. Por otra parte, hay que decirlo alto, Candás y su concejo de Carreño: pueblo, Iglesia y Ayuntamiento, siempre han sido solidarios con los más empobrecidos y marginados de nuestra comunidad y del resto del mundo.

