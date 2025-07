Sonrojo en el campus

Comenta Compartir

La imagen del Ayuntamiento de Gijón realizando una ñapa de urgencia en la calle Juanelo Turriano, uno de los viales interiores del campus universitario, para ... que los autobuses municipales no sigan destrozando sus bajos por los socavones, entra en la categoría de colmo de los colmos. La Universidad de Oviedo, esa misma que todos los años recibe por un convenio marco de las arcas gijonesas no menos de medio millón de euros, se ha pasado de frenada con este asunto. Por el impracticable estado del firme de la recta de Marina Civil, EMTUSA tuvo que buscar un recorrido alternativo por el campus que también acabó deteriorándose y llevó a los conductores a decir 'hasta aquí llegamos'. No fue hasta ese momento cuando la institución académica ha dejado de hacer de perro del hortelano y se ha avenido a negociar una cesión de los viales para que asuma el Ayuntamiento la conservación y mantenimiento que ellos no hacen.

Se trata de un episodio que causa sonrojo en la ciudad como cuando en el verano de 2011 el rector, que de aquella era Vicente Gotor, valló todos los edificios y aularios del campus para protegerlos de la Semana Negra, la única vez que se celebró en la explanada de Albert Einstein donde ahora parece que va a retornar tras el exilio forzoso del antiguo astillero. Una explanada en la que se gastó un millón de euros el Ayuntamiento de aquel entonces para dotarla de todos los servicios y que fuera la sede permanente del ferial.

