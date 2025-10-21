El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacionalidad: ¿casting u oposición?

España se reserva el derecho de admisión fijando «numerus clausus» para convertir tipos corrientes en españoles excelsos

Rafael Fernández Arias

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Quizá al tenerla de serie no valoras tu envidiada nacionalidad. No eres un europeo, asiático o africano vulgar soñando con el «gordo planetario» que debe ... conformarse con la pedrea de la vecindad, haber sido colonia o turista. Se es español por genética o mérito, por huevos o por cojones, no hay más. Si quieren serlo deben estar a la altura; por algo somos el país –perdón, nación– de la nobleza, del arrojo y valor, de la honradez… y eso, o se trae de serie o lo ganas sudando la camiseta. Cierto que los guardianes de la esencia apuntan dos vías: la extrema derecha, casting, la derecha extrema, concurso-oposición.

