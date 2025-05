Alfredo Canteli: «Hemos dado vida a una calle que antes estaba muerta»

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 24 de mayo 2025, 20:03 Comenta Compartir

La feria Oviedo en Flor llenó este sábado de colorido las aceras de Gil de Jaz con una iniciativa que busca acercar a los ovetenses el comercio de cercanía, en este caso a cinco floristerías que salieron a la calle por un día y cuyos propietarios ven con buenos ojos este tipo de oportunidades que les ofrece el Consistorio «para visibilizarnos», tal y como expresó Nieves Ania, de Flores Geny.

El día también acompañó y cientos de personas se animaron a acercarse a mirar los puestos. «Preguntan y miran», explicó Cristina Quirós, quien a primera hora ya había vendido un terrario que ella misma elabora. «En la tienda mucha gente piensa que son de decoración y traerlos aquí es una oportunidad para venderlos», continuó. En ese sentido, la mayoría de floristas coincidieron en que es un apoyo fundamental por parte del equipo de gobierno local. No faltó una comitiva municipal para inaugurar la feria encabezada por el alcalde, Alfredo Canteli.

En palabras del regidor, Gil de Jaz «era una calle muerta a la que hemos dado vida». «Hay que seguir haciendo cosas y dar vida a Oviedo, que es por lo que seguiré trabajando», aseguró a renglón seguido antes de recorrer los puestos de las floristerías en compañía, entre otros edil, de la concejala de Economía, Leticia González.

Ampliar El alcalde saluda a una mujer en la feria. Mario Rojas

Los floristas aseguraron que esto es un paso más para un pequeño comercio al que; no obstante, no le va mal de por sí. «Si no, ya estaría jubilada», bromeó Covadonga Alonso.

Los más pequeños también pudieron disfrutar de la jornada haciendo sus propios cuadros de flores. «Tenemos los talleres llenos con lista de espera. Se han apuntado 140 niños y es una maravilla», resumió Gisela Iglesias quien se encargó de dar los talleres en una jornada en la que no faltaron las flores, las plantas y que tuvo una gran acogida por parte de los ovetenses.