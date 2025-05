Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 10 de mayo 2025, 20:27 Comenta Compartir

Durante años fue la propietaria de La Santa Sebe y ahora será la encargada de dar el pregón de las fiestas del Oviedo Antiguo, un barrio del que guarda muchos recuerdos.

–¿Cómo recibió la noticia de que sería pregonera?

–Con alegría, pero también con responsabilidad. Estoy de los nervios. Le doy vueltas al discurso a cada rato, porque no es un texto cualquiera: se lo voy a decir a mi barrio, a la gente con la que crecí, con la que trabajé, donde crié a mi familia.

–¿Qué significa para usted este barrio y esta celebración?

–Mi familia emigró a Oviedo y yo nací aquí, viví en Capitán Almeida, en El Fontán, en la calle Paraíso… en muchas calles. Este barrio me ha visto crecer. Oviedo ha cambiado muchísimo: ha tenido épocas alegres, otras más tristes, y ahora parece que vuelve a tener vida, que la gente se tira más a la calle, que el turismo lo anima. Pero esta celebración, para mí, va más allá del bullicio: es recuperar la comunidad, el sentarse juntos, hablar, compartir y usar los espacios públicos.

–¿Por qué cree que este tipo de eventos son importantes hoy en día?

–Porque antes éramos casi como una familia en los vecindarios. La gente se echaba una mano. Eso se ha ido perdiendo, pero se puede recuperar. Esta comida en la calle es un acto con mucho trasfondo. La solidaridad, el apoyo mutuo, el cariño… todo eso se cultiva también en una mesa compartida.

–¿Qué opina del uso actual de los espacios públicos en Oviedo?

–Tenemos plazas preciosas, pero muchas son de paso, no se utilizan. Nunca entendí por qué no podemos sentarnos tranquilamente en el Campo San Francisco, por ejemplo. La ciudad debería ser más amable, más vivible, no sólo para la hostelería, que ha tenido que pelear muchas batallas vecinales, sino para todos. La convivencia es fundamental, porque la cultura no da ruido. Y recuperar la vida en la calle es rescatar la cultura.

–Este domingo, el gran día...

–Espero que el tiempo nos acompañe. Que se note que estamos vivos, que somos barrio, que somos ciudad. Que podamos mirarnos a la cara, brindar, comer juntos y recordar lo que realmente importa, que es estar en Oviedo y darle vida a una ciudad preciosa.

