Veterinarios y biólogos ven «ineficaz» la vacuna anticonceptiva a jabalíes

La propuesta lanzada por dos asociaciones animalistas de combatir el aumento de la población de jabalíes en los barrios de Oviedo a través de vacunas anticonceptivas no convence ni a veterinarios ni a biólogos. Su viabilidad, dicen, sería difícil de ejecutar, teniendo en cuenta que los suídos son animales salvajes sobre los que no se tiene control ni censo alguno.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias explicó que este tipo de medidas anticonceptivas sí se aplican en cerdos domésticos pero en jabalíes no sería «eficaz». Armando Solís señaló que el problema radica en que este método «hay que aplicarlo» directamente sobre el animal, por lo tanto habría que capturarlo previamente. En caso de tener que repetir la dosis sería muy difícil hacer un seguimiento de a qué suído se le puso y a cuál no. «No conozco que se haya aplicado este método anticonceptivo en animales salvajes. Creo que está muy idealizado y es poco eficaz a corto plazo», alegó Solís. Un argumento compartido por Carlos Nores, doctor en Biología de la Universidad de Oviedo: «Aunque la vacuna sirviera como método anticonceptivo el problema seguiría estando ahí porque el jabalí continuaría en el lugar aunque no se reproduzca más», incidió sobre un método que ve «complicado» de aplicar en animales salvajes.

Caza con arco

La propuesta lanzada por los animalistas de aplicar vacunas anticonceptivas a los jabalíes que invaden el núcleo urbano de Oviedo se lanzó como alternativa a una de las propuestas que estudió el Principado de Asturias para acabar con la plaga de suídos: su caza con arco. Para el biólogo Carlos Nores, esta medida se sitúa en una propuesta «intermedia» respecto a su caza a tiros, como hasta el momento vienen desarrollándola las guarderías rurales dependientes del Principado. «Es un método letal más seguro para el ciudadano y de mayor efectividad», ya que la muerte del animal se produce «en segundos». Apeló a un estudio realizado en Estados Unidos donde se vio que los jabalíes abatidos con arco tenían una menor concentración de la hormona de estrés que los muertos por disparo. «Es un proceso más humanitario», defendió.