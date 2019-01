La hora de la nieve

La primera gran nevada del año cubre ya las cotas más altas de la región y los planes de ocio de muchos asturianos se encaminan a disfrutarla de las más variadas formas. Este 'finde' les sugerimos algunas propuestas para aprovechar estos días blancos con actividades para toda la familia, en grupos de amigos o aventurándose a la práctica de diferentes deportes de invierno. Como precaución, antes de lanzarse a la montaña, asegúrese antes a través de la DGT que es posible llegar con seguridad a su destino y esté pendiente del parte meteorológico. Por ahora, dan mejoría para el sábado.

Para buena parte de los amantes de la nieve la noticia más esperada ha sido la apertura de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. En ambas –salvo inclemencias meteorológicas de última hora- se muestra el terreno favorable para lanzarse a las pistas sobre una tabla de snowboard, los tradicionales esquíes, el trineo o las raquetas de cara al sábado y el domingo. El corte de la carretera impedía ayer subir a Fuentes de Invierno y San Isidro, pero desde la estación asturiana confían en que esta incidencia quede solucionada a lo largo del día de hoy. Se trata de un alud de nieve con piedras que tienen que ser retiradas.

En cualquier caso, el sábado se prevé que los accesos y las estaciones estén abiertas. Además de los cursos de iniciación o perfeccionamiento, en las distintas modalidades, en los dos complejos se ofrecen actividades complementarias. En la estación allerana los más pequeños tienen la posibilidad de dar sus primeros pasos en pista en el Parque de la Nieve, destinado a niños de 3 a 6 años.

Con raquetas de nieve, por San Isidro. / PABLO LORENZANA

Valgrande Pajares brinda además la opción de inscribirse en travesías guiadas de raquetas o de fondo y en las próximas semanas, Boomerang Eventos organizará en esta estación un trail blanco (carrera de montaña en nieve) y una carrera de trineos con perros. Para el sábado prevén tener abiertas 31 de sus 37 pistas abiertas, y casi 25 kilómetros de nieve húmeda esquiables.

Una de las escapadas favoritas de quienes prefieren contemplar el espectacular tejido de los copos en plena naturaleza lleva cada invierno al entorno de los lagos Enol y Ercina en la montaña de Covadonga. Salvo que las condiciones aconsejen el cierre de la vía, el acceso se puede realizar en vehículos particulares con las debidas precauciones o más cómodamente utilizando los servicios de transporte público que salen desde el Real Sitio y otros puntos cercanos. Una vez arriba los más incontinentes en procurarse selfies con vocación de virales deben recordar que poner el pie sobre las aguas heladas de los lagos no solo está terminantemente prohibido, sino que puede resultar una imprudencia de graves consecuencias. No se quedarán con las ganas de darle al disparador de la pantalla de sus móviles: para lograr una imagen capaz de acaparar decenas de 'me gusta' en las redes sociales, les bastará enfocar a cualquier ángulo del impresionante paisaje que los rodea.

Una experiencia similar la pueden vivir desplazándose a al Parque Natural de Somiedo para hacer la ruta a los lagos de Saliencia desde el alto de la Farrapona, naturalmente con el adecuado equipamiento para una travesía de montaña en la que pueden encontrar nieve sobre el terreno, o si las condiciones lo permiten y el camino está despejado, emprender la travesía al Lago del Valle desde Valle del Lago. Es la ocasión también de poder contemplar las cabanas de teitu de las brañas somedanas cubiertas de nieve.

El pueblo de Valle del Lago, cubierto de nieve. / E. C.

Realizar itinerarios de montaña con raquetas es una de las modalidades que más adeptos cosecha entre las actividades invernales de ocio activo. Empresas como Naturaller ofrecen la posibilidad de iniciarse en este tipo de travesías, perfeccionar la técnica e incluso realizar salidas nocturnas. El colectivo Montecán, especializado en senderismo con perros y con fines benéficos destinados a protectoras de animales, ha programado para el próximo mes de marzo una ruta en raquetas de nieve con mascotas. Igualmente excursiones sobre raquetas promueve Deporteventura por el entorno de los puertos de Ventana y San Lorenzo, en Teverga, con ofertas dirigidas a grupos familiares en las que durante el recorrido se pueden construir iglúes o levantar un muñeco de nieve.

Los más curtidos en los deportes de invierno y amigos de mayores emociones que las de montar en un telesilla, deslizarse en un trineo por una pista o fotografiar un lago helado, los refugios abiertos durante todo el año de Meicín (Lena) y Brañagallones (Caso) representan una alternativa perfecta para disfrutar de la montaña con el amparo de un alojamiento con todo tipo de servicios y en el que también disponen de servicio de guías. En el primero planean actividades guiadas de escalada en la cara norte de Peña Ubiña o la ascensión a la cercana Pena Cabello. La subida desde Bezanes hasta el albergue de Brañagallones utilizando esquíes de fondo o raquetas constituye en sí una auténtica travesía invernal de altura que compensarán los parajes únicos del Parque de Redes que rodean a este equipamiento hostelero gestionado por la Federación Asturiana de Montañismo.

Llegó la primera gran nevada del año y no es un buen plan desaprovechar la ocasión de salir a buscarla a través de alguna de nuestras propuestas. Siempre que la propia dama de blanco lo permita.