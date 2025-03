Dimite el diputado del PP por León que presentó un título falso en Derecho

j. calvo y J.L. BARRIO Domingo, 24 de noviembre 2019 | Actualizado 25/11/2019 11:33h. Comenta Compartir

Mostraba un falso título de licenciado en Derecho para justificar sus estudios y lo hacía de forma pública y con absoluta impunidad.

Fue así hasta que El Norte de Castilla y leonoticias publicaron el pasado jueves que el diputado nacional por el PP de León y secretario general del partido a nivel local, José Miguel González, exhibía titulaciones falsas para justificar sus estudios.

El propio político remitió al diario digital su falsa titulación y lo hizo al mismo tiempo que defendía la legalidad de los estudios cursados, en todo caso completados en su totalidad.

La evidencia probatoria llevó más tarde a que José Miguel González admitiera posibles errores en sus estudios («Fue una empresa especializada en convalidaciones de asignaturas la que me entregó el título», indicó) y finalmente a reconocer que no había cursado sus estudios («No finalicé los estudios, esto es un marrón y me tenéis que ayudar», llegó a remarcar).

72 horas para dimitir

72 horas después José Miguel González dimite como secretario general del PP de León y diputado nacional.

Carmen González Guinda ocupará la vacante en el Congreso de los Diputados y David Fernández Menéndez podría ser quien asuma el cargo de nuevo secretario general del partido en León.

Durante las últimas horas, y lejos de asumir cualquier responsabilidad, José Miguel González había mantenido una actitud de defensa de su categoría política.

«Esto es un ataque a mi persona y contra el partido», llegó a segurar. Todo ello antes de tildar de «carroñeros» a los periodistas de leonoticias por lo que, según advertía, era una persecución a su persona.

«Ha antepuesto los intereses del partido»

Tres días después de que se diera a conocer sus falsos estudios González abandona la política 'animado' desde el propio partido a asumir responsabilidades.

El PP, sin embargo, ha remarcado que la decisión de José Miguel Gonzalez es «un ejercicio de responsabilidad» y siempre con el fin de no perjudicar los intereses del partido con el que llegó a ser diputado nacional.

«Ha antepuesto los intereses del partido a los personales», se ha remarcado desde la formación popular al mismo tiempo en el que se anunciaba su dimisión.