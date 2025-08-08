Asturias busca recuperar la hegemonía en el Descenso del Sella Favoritos. Sin Urban y Candy, ganadores de las tres últimas ediciones del Descenso, las embarcaciones con sello regional parten como principales aspirantes al trono

Alfonso Alonso Viernes, 8 de agosto 2025, 22:31

Después de semanas e incluso meses de preparación específica para la prueba, al fin llega el momento que nadie se quiere perder y la carrera a cuyo podio todos quieren subir. La 87° edición del Descenso Internacional del Sella conocerá hoy a sus ganadores en sus diferentes modalidades en una edición más abierta que en ocasiones precedentes.

En K2, la baja de la piragua gala de Candy-Urban, ganadores las últimas tres ediciones, deja un vacío de poder del cual muchas embarcaciones quieren aprovecharse.

Desde la posición más privilegiada del Puente Emilio Llamedo de Arriondas, desafiarán a la carrera Javi López y Pedro Vázquez (Jaire Aventura Los Rápidos de Arriondas), autores de la 'pole' (14:05) en la contrarreloj del jueves. La dupla asturiana tratará de hacer valer su posición para lanzarse 'rio abajo' e imponer el endiablado ritmo de palada que ya pusieron de manifiesto en la prueba contra el crono.

Pegada a su popa, la piragua riosellana (Club El Sella) de un Walter Bouzan, que busca hacer historia con su decimosegundo Sella, acompañado por la joven perla del piragüismo 'Bertín' Llera.

Ambas canoas son las principales bazas para que Asturias recupere el reinado en El Sella, sin olvidar parejas más que consolidadas como Llorens y Plaza (SCD Ribadesella) y 'Milin' Llamedo y Castañón (Jaire Aventura Los Rápidos Arriondas), que parten sexto y séptimo.

Las amenazas a los intereses asturianos vienen de dos lados. El primero, el amplio cartel de piraguas extranjeras, encabezado por embarcaciones húngaras y sudafricanas y, por otro lado, el potente bloque español con presencia de clubes y piragüistas de buen perfil nacional y equipos de la propia selección nacional. De los primeros, la piragua de Adrián Voros y Tamás Erdélyi (terceros clasificados). De los segundos, la embarcación de Aranjuez de Adrián Martín y David Rodríguez Dorado.

Subirá el nivel del río

Pero en este Sella no solo habrá que mirar a tus rivales, sino que el propio río será una amenaza igual o más temible que aquellos, pues, se presenta en una de las condiciones más complicadas de los últimos años.

La marea se espera muy baja, más incluso que en la contrarreloj, circunstancia que no es ajena a los palistas y a la que, por ejemplo, miran con respeto los 'poleman' del Sella, Javi López y Pedro Vázquez.

«Suelen soltar algo de agua para no tener problemas en los momentos de la salida. Esa subida de agua de entre 10-15 centímetros se nota más o menos hasta Toraño», señala el sotobarquense, quien cree que no debería haber muchos problemas hasta ese punto, «salvo que pasemos muchas piraguas juntas».

Su compañero en la popa de la embarcación, Pedro Vázquez, comparte pronóstico sobre el estado de las aguas, señalando que «está muy seco y lo que más seco va a estar es la ría, que va a ser tan complicada como el río». Tal trascendencia le otorga el parragués que atribuye a esta situación del agua la posible condición de juez de la carrera. «Después de Llovio hay dos 'sequeras' muy grandes, donde incluso se puede decidir la carrera», explica.

Un estado de las aguas que se traducirá en un Sella muy técnico y que obligará a vencer a rivales, ría y río, alejando la posibilidad de porteo en la Isla de la Boticaria y dificultando el poder acercarse al record absoluto de la prueba de Julio Martinez y Miguel Castañón (1:01:14, en 2009).

Osa y Toledo, favoritas

En K2 femenino, aún con muchas embarcaciones que pueden dar un susto y ser capaces de conquistar el Sella, las quinielas focalizan el Descenso en el duelo que mantendrán las parejas ganadoras de las dos últimas ediciones. Las actuales campeonas, Irati Osa y Arantza Toledo no están dispuestas a bajarse de lo más alto del cajón, mientras que 'las Tanias' (Fernández y Álvarez) tratarán de desbancar a sus rivales de cara a poder revivir los momentos de gloria del 2023 cuando reinaron en la carrera.

La categoría K1 se encuentra huérfana de campeona, pues la vigente ganadora, Christie MacKenzie, no será de la partida en esta edición. Su vacante querrá ser aprovechada por varias corredoras que pretenden hacerse con el reinado del Sella. Entre ellas, dos que saben lo que es vencer la prueba asturiana como Irene Gana y Miriam Vega que querrán inscribir su nombre en el Sella por segunda vez.

Dura batalla habrán de librar los palistas asturianos para retener el trono del Sella en K1 que atesora el cangués Javi Sánchez. Aires escandinavos y aires latinos presiden las primeras posiciones de parrilla con el danés Philip Knudsen, que cambia el K2 por el K1, desde la pole, escoltado en segunda posición por el joven argentino Julián Salinas. Pelayo Roza se perfila como la principal opción asturiana.