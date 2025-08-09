El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Tritones' dándose un baño en el río tras el desfile del día del Descenso del Sella. Damián Arienza
Descenso del Sella 2025: ¿qué tiempo hará hoy en Arriondas y Ribadesella?

La nubosidad irá aumentando a medida que avance la jornada y las temperaturas se mantienen aún lejos de los registros propios de una ola de calor

I. G.

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:36

Asturias vivirá este sábado un día de verano. Y no solo por la celebración de la que quizá sea la fiesta más emblemática del Principado, el Descenso Internacional del Sella, sino por el tiempo que se espera para este 9 de agosto.

Los cielos despejados serán la tónica en todo el interior de la región, pero en la franja litoral no se descartan cielos cubiertos. Esta previsión general se ajusta a lo anunciado para Arriondas y Ribadesella, donde miles de personas disfrutarán del programa festivo y deportivo del Descenso del Sella.

De acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la salida de las piraguas de Arriondas, prevista para mediodía, disfrutará de sol y cielos despejados y una temperatura 23 grados; una hora más tarde, cuando lleguen a Ribadesella, encontrarán cielos cubiertos y 22 grados de temperatura.

Y es que la previsión de la Aemet respecto a las temperaturas en Asturias para hoy es: «Temperaturas mínimas en aumento, menos acusado en el litoral. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los descensos».

Esto será un respiro para el notable incremento del mercurio que se anuncia para el domingo. De hecho, la agencia meteorológica anuncia como fenómeno destacado: «Temperaturas máximas en aumento notable en el interior que pueden alcanzar los 34 - 36 grados en la Cordillera central y occidental». Este episodio se alargará, al menos, hasta el martes.

Riesgo alto de incendio forestal

La persistencia de altas temperaturas y la escasez de lluvia hacen que hoy, al igual que toda esta semana, el índice de riesgo de incendios forestales en Asturias es alto y muy alto en toda la región. En la última situación están concejos del Suroccidente y el Alto Navia. En concreto, Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. En este escenario es preciso aumentar las precauciones y están totalmente prohibidas las quemas.

