El tiempo en Asturias para este sábado, 9 de agosto

La previsión del tiempo en Asturias depara para este sábado: esperamos, en líneas generales, un día veraniego. Los cielos estarán poco nubosos aunque, si hay una zona en la que haya una probabilidad algo más alta de ver nubes, esta será la costa. En todo el interior estaremos hablando de cielos prácticamente despejados sobre todo en las horas centrales del día. Pero en el litoral no se descartan algunos intervalos nubosos que, de cualquier forma, no dejarán precipitaciones. Los vientos predominarán de nordeste flojos con algunas rachas moderadas en la costa. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas serán similares a las del viernes o, en todo caso, ligeramente un poco más bajas. El domingo será el día más caluroso de la semana. Los cielos estarán despejados en todo el Principado de Asturias (incluida en este caso la costa) y las temperaturas ascenderán de forma notable y generalizada. Concretamente, las máximas subirán hasta 7 u 8 ºC más que el sábado (en el litoral el ascenso será más moderado). Por lo tanto, se esperan máximas que superarán claramente los 30 ºC en todo el interior y con posibilidad de sobrepasar los 35 ºC en las zonas más cálidas del Principado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar el aviso amarillo en el suroccidente asturiano por altas temperaturas que superarán los 34 ºC. El lunes y el martes serán otras dos jornadas muy calurosas que podrían, aunque sea por poco, superar a la del domingo.

