Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados La Aemet excluye a Asturias de la alerta, única comunidad en todo el país, mientras Salud la activa en Picos de Europa

Según el mapa que publica la Aemet, Asturias se 'libra' de la ola de calor que está abrasando a todo el país y que, según la última actualización, lo seguirá haciendo hasta el próximo miércoles, aunque «hay bastante incertidumbre todavía». De hecho, en la jornada de ayer, el Principado era la única comunidad autónoma que no tenía activado ningún aviso. Pero eso no significa que Asturias no esté pasando calor. Y mucho. Ayer, las temperaturas estuvieron por los 30 grados en muchos puntos de la región.

De hecho, teniendo en cuenta que el sistema de avisos del plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperatura es diferente al de la Aemet, ayer la Consejería de Salud activó la alerta por altas temperaturas en Picos de Europa, donde advertía de que podían alcanzarse los 28 grados. Para hoy es posible que la alerta se extienda a todo el suroccidente e incluso al litoral occidental.

Un hombre bebe agua de una fuente en Oviedo. Mario Rojas Una mujer se refresca con un abanico, en el Parque de San Francisco. Mario Rojas 30 grados a primera hora de la tarde en Oviedo. Mario Rojas 1 /

Así las cosas, desde las autoridades insisten en cumplir con las recomendaciones por altas temperaturas: beber agua y líquidos con frecuencia, evitar las bebidas con cafeína y alcohol, permanecer el mayor tiempo posible a la sombra o en lugares frescos, reducir la actividad física y evitar deportes al aire libre en las horas centrales del día, comer ligero, mantener las medicinas en lugar fresco y prestar atención para no dejar a ninguna persona en vehículos estacionados o cerrados.

Porque el Principado sufre también las consecuencias de la ola de calor, aunque sin llegar a los extremos de las zonas en las que se alcanzan hasta los 43 grados de máxima y cuyas mínimas con bajan de los 23 grados. La actual ola de calor en España comenzó el pasado día 3 y, como queda dicho, la duración prevista es al menos hasta el miércoles 13.

Lo peor, el domingo

A juzgar por las previsiones de la Aemet para hoy y el fin de semana, la situación no solo no va a mejorar sino que, si no hay cambios, lo peor está por llegar. Hoy en Cangas del Narcea se esperan 30 grados, 26 en las zonas costeras y 27 en Oviedo. La situación será muy similar el sábado, cuando además aparecerán nubes. Pero las previsiones indican que el domingo podría ser una jornada especialmente complicada, cuando se esperan temperaturas más altas: 41 en Ibias, hasta 36 en Cangas del Narcea, 35 en Lena, 30 en Oviedo, 27 en Gijón y Llanes y 26 en Avilés. En el sistema de alerta del Principado, el Suroccidente y los Picos están marcados en color rojo, que significa riesgo alto, durante el fin de semana.

Salud advierte del efecto del calor sobre las patologías crónicas En Asturias «sólo hay uno o dos casos diagnosticados de muerte por golpe de calor», según la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Entonces, ¿por qué el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) informa de 41 fallecimientos en la región por altas temperaturas entre ljunio y julio? «Porque es un modelo predictivo aleatorio, basado en un algoritmo que, en lo relacionado con Asturias, a veces no da unos datos muy adecuados», aseguró. No obstante, la información aportada por el sistema de monitorización del Ministerio de Sanidad «sí nos muestra una tendencia que nos pone en alerta. Y la tendencia es que vamos hacia unos días con exceso de calor y a un aumento de las patologías crónicas que se descompensan con las altas temperaturas». Por eso, ante las previsiones de los próximos días, «es importante hacer caso de las recomendaciones, aunque estemos en Asturias» y no en el sur de España o Extremadura.

Con todo, las altas temperaturas que se registran desde hace días en el interior del Principado y la ausencia de lluvias mantienen alto y muy alto el índice de riesgo de incendios forestales en toda la región, que tiene activado el plan de emergencias Infopa debido a la simultaneidad de varios focos. En esta situación, las quemas están prohibidas en los municipios con riesgo alto de incendio, situación en la que se encuentra toda la comunidad. Excepto los concejos de Allande, Boal, Degaña, Ibias, Cangas del arcea, Illano, Grandas de Salime, Pesoz y Villayón, que están en riesgo muy alto.

En cuanto a los fuegos producidos en los últimos días, el de Villayón continúa controlado, aunque siguen allí efectivos de bombros y una cuadrilla forestal, rematando las labores y vigilando. En cuanto al de San Cristóbal, en Valdés, se mantiene en revisión, con efectivos de la guardería en la zona. Además, la pasada madrugada se inició otro foco en Medal, en Coaña, que está estabilizado y donde trabajan dos efectivos de Valdés y una empresa forestal.