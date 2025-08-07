El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Importantes retenciones en la autopista 'Y' por un accidente
La consejera de Salud, ante la alerta por exceso de calor en Asturias: «Lo más importante en este momento es hacer caso a las recomendaciones»

Concepción Saavedra considera que los datos de mortalidad notificados desde el Ministerio de Sanidad «a veces no son adecuados en lo relacionado a Asturias», pero «sí es verdad que MoMo nos pone en alerta sobre una tendencia de aumento de temperturas y de patologías previas que se descompensan con el calor»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:44

En Asturias, habitualmente, «sólo hay uno o dos casos diagnosticados de muerte por golpe de calor», aseguraba hoy la consejera de Salud Concepción Saavedra, ... en una visita al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Entonces, ¿por qué el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) informa de 41 fallecimientos en la región por altas temperaturas entre los meses de junio y julio? «El MoMo es un modelo predictivo aleatorio, basado en un algoritmo que, en lo relacionado con Asturias, a veces no da unos datos muy adecuados, porque nosotros no tenemos la misma climatología que otras comunidades», explicaba Concepción Saavedra. Por tanto, «lo que puede ser más real en comunidades con cifras de calor más elevadas, aquí no sea tal esa realidad».

