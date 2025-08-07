La consejera de Salud, ante la alerta por exceso de calor en Asturias: «Lo más importante en este momento es hacer caso a las recomendaciones»

En Asturias, habitualmente, «sólo hay uno o dos casos diagnosticados de muerte por golpe de calor», aseguraba hoy la consejera de Salud Concepción Saavedra, ... en una visita al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Entonces, ¿por qué el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) informa de 41 fallecimientos en la región por altas temperaturas entre los meses de junio y julio? «El MoMo es un modelo predictivo aleatorio, basado en un algoritmo que, en lo relacionado con Asturias, a veces no da unos datos muy adecuados, porque nosotros no tenemos la misma climatología que otras comunidades», explicaba Concepción Saavedra. Por tanto, «lo que puede ser más real en comunidades con cifras de calor más elevadas, aquí no sea tal esa realidad».

La cifra que aporta el Sistema de Monitorización implantado por el Ministerio de Sanidad prácticamente multiplica por cuatro los registros correspondientes a junio y julio del año pasado. Unos datos que se hacían públicos esta misma semana y que la consejera de Salud matizaba, diferenciando entre las muertes que se deben a un golpe de calor propiamente dicho y aquellas causadas por patologías previas que se ven agravadas por las altas temperaturas. «Según el registro de mortalidad que se valida a finales de año, en Asturias se producen una o dos muertes por golpes de calor. Pero sí es verdad que hay una serie de personas mayores con patologías crónicas que durante el verano, y con el exceso de calor, se pueden descompensar y eso es mucha más difícil de valorar a nivel de lo que es un registro de mortalidad real», precisó la máxima responsable de la sanidad asturiana.

No obstante, y más allá de las cifras que muestra el Sistema de Monitorización del Ministerio de Sanidad, los datos correspondientes a lo que va de este verano «lo que sí nos muestran es una tendencia que nos pone en alerta. Y la tendencia es que vamos hacia unos días con exceso de calor con respecto a lo que teníamos y a un aumento de esas patologías crónicas que se descompensan con el calor». El 85% de las muertes registradas por MoMo este verano corresponden a personas mayores de 85 años.

Personas vulnerables ante un fin de semana con 41 grados

Las personas mayores entran dentro de los grupos vulnerables -junto con pacientes crónicos, niños y mujeres embarazadas- a los que hoy se dirigía especialmente la consejera de Salud de cara a un fin de semana en el que Asturias reventará los termómetros. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica que la región alcanzará el próximo domingo los 41 grados. «Lo más importante en este momento es hacer caso de las recomendaciones. Aunque estemos en Asturias, está claro que hay un aumento de temperaturas», incidió Saavedra.

O dicho de otro modo: «Hasta ahora, aquí no había la mentalidad que hay en las zonas al Sur de España, pero, con el cambio climático, tenemos que empezar a asumir esas costumbres. Hay que saber que a mediodía, con 30 grados, no se puede salir al huerto». El Ministerio de Sanidad ha activado la alerta máxima por exceso de temperatura en la mitad del Principado y en la otra mitad se ha activado el nivel naranja. Ante esta situación, la Consejería de Concepción Saavedra insiste en que se deben evitar las horas centrales del día; permanecer en lo posible en lugares climatizados o a la sombra; no tomar comidas copiosas; mantenerse hidratados; llevar ropa ligera; y guardar los medicamentos en zonas frescas.

«Tenemos mucha gente mayor y mucha gente con patologías crónicas y el exceso de calor puede ocasionar descompensaciones y un empeoramiento», advertían la consejera. En cualquier caso, hasta la fecha, «no estamos viendo un aumento de las urgencias» relacionadas con esta ola de calor abrasador. «En días de calor se ven más mareos y desmayos, pero no ha habido un aumento con lo que ocurre otros años», indicó Saavedra.