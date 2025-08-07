El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos
Mapa de avisos activos hoy en España por fenómenos meteorológicos adversos. La única comunidad en la que no hay ninguno es Asturias. Aemet
El tiempo en Asturias

Asturias, la única comunidad sin avisos activos hoy por altas temperaturas

La temperatura máxima superará los 30 grados en varios concejos de la franja sur del Principado, pero no se alcanzarán en el litoral

Isabel Gómez

Isabel Gómez

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:59

Asturias es este jueves, 7 de agosto, la única comunidad autónoma de España en la que no hay ningún aviso activos por fenómenos meteorológicos adversos. Ni siquiera por las altas temperaturas de la ola de calor que afecta a casi todo el país, una situación por la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial mediante el que advierte del riesgo de temperaturas que superarán los 40 grados a partir de hoy y, al menos, hasta el martes.

En ese escenario, Asturias es una isla climática. Hará calor, sí. De hecho, las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. Sin embargo, el mercurio no alcanzará los valores que se anuncian para otros puntos de España, especialmente en la franja litoral.

Temperaturas máximas en Asturias

De acuerdo a la previsión de la Aemet para este jueves, el termómetro sobrepasará los 30 grados en concejos de interior como Somiedo (34º), Cangas del Narcea (33º) y Mieres, Lena y Laviana (32º).

En Oviedo, la máxima prevista para hoy es de 28 grados, mientras que en Avilés y Gijón se esperan hasta 26 grados; en Llanes y Navia, el mercurio alcanzará máximas de 25 y 24 grados, respectivamente.

Con todo, las altas temperaturas que se registran desde hace días en el interior del Principado y la ausencia de lluvias mantienen alto y muy alto el índice de riesgo de incendios forestales en toda la región, que mantiene activado el plan de emergencias Infopa debido a la simultaneidad de varios focos. En esta situación, las quemas están prohibidas.

Los municipios que hoy están en riesgo muy alto de incendio están en el Suroccidente y Alto Navia. Se trata de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón.

los servicios de emergencias y protección civil insisten en la necesidad de extremar las precauciones ante las altas temperaturas y adoptar medidas como mantener una adecuada hidratación, consumir comidas ligeras y evitar bebidas con cafeína o alcohol. También recomiendan permanecer en lugares frescos y reducir la actividad física, especialmente en las horas centrales del día.

Recomendaciones frente a las altas temperaturas emitidas por la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

