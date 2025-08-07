Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias Ayuntamientos y parroquias comienzan a emitir bandos mediante los que se prohíbe regar fincas y llenar piscinas, entre otros usos masivos de recursos

L. L. P. / I. G. Jueves, 7 de agosto 2025, 10:43 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

La escasez prolongada de lluvias ha llevado ya a algunas administraciones locales de Asturias a imponer restricciones al consumo de agua. De momento, esas medidas afectan a grandes consumos de recursos, como los que requiere el llenado de piscinas o el lavado de coches.

Esta es la situación en el concejo de Candamo. El Ayuntamiento ha prohibido el riego de fincas, llenado de piscinas, lavado de coches y otras actuaciones que puedan suponer un riesgo para el suministro de agua.

«En momentos puntuales algunos pueblos se han quedado sin suministro de agua. Es por ello que apelamos a la sensatez de todos para hacer un uso responsable y moderado del agua para los fines que comprende la concesión, esto es, atender las necesidades de la vida e higiene privada», señalan desde el Ayuntamiento a través de un bando municipal.

Desde el Consistorio apelan a la colaboración ciudadana y advierten que «el incumplimiento o inobservancia de estas normas constituirá una infracción de las previstas en el Reglamento del Servicio de Agua, dando lugar a la imposición de sanciones».

Mayor población por el turismo

También la parroquia de Somao, en el concejo de Pravia, ha impuesto restricciones similares respecto a usos masivos de agua. Si bien es cierto que, por el momento, el suministro no peligra, desde la parroquia rural han optado por aplicar esta medida para prevenir y llevar así «un uso racional de un bien tan fundamental como es el agua potable».

Los vecinos de Somao confían en «el buen hacer» de los residentes y advierten de que si no se toman medidas al respecto y se continúa haciendo un uso indebido del agua se procederá al corte del suministro durante la noche.

El agua que usan los vecinos de la parroquia proviene de un manantial cercano a Somao que durante estos días se ha visto afectado por la falta de lluvias y la sequía. Esto, unido a la llegada de turistas durante el verano, ha llevado a la aplicación de la medida que busca evitar el corte total del suministro de agua.