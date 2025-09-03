Dos alternativas si no te gusta la verdura La nutricionista Laura Pire ofrece dos propuestas para las personas adultas que quieren llevar una dieta saludable, pero no les gustan las verduras

¿De verdad no te gusta ninguna verdura? ¿Es esto posible? Hay gente adulta que tiene este 'problema'. Quieren llevar una vida saludable a nivel nutricional y resulta que la verdura no les gusta. ¿Conocemos a alguien así? Hay una solución y no es la de mandarte a la mili, como se decía antes. Aprender a comer es un trabajo y, si no lo hiciste en su momento, el ser 'especialito' o 'repunante' de mayor ya tiene un componente de genio y figura al que es más complicado renunciar.

Las verduras sirven para dos cosas fundamentales: añadir fibra en grandes cantidades y para 'beber' un agua muy rica en vitaminas y minerales sin darnos cuenta; además, al estar en el alimento de forma natural, se asimilan mucho mejor. Cuando una persona tiene una dieta rica en vegetales tiene menos sed, porque la propia verdura te hidrata.

Las dos soluciones que podemos aportar son exactamente las mismas que usamos con los niños que se niegan a probar novedades.

La primera es la crema de verduras. Mezclar distintos tipos para hacer un sabor más o menos dulce. Darle una textura bebible tipo zumo de melocotón y tomar una ración en todas las comidas. No es lo mismo que comerlas enteras, pero vale.

Otra forma interesante es preparar una salsa de tomate tipo pisto. Suele tener mucha aceptación, sobre todo si va bien tamizada y no hay trozos.

Además, estamos de enhorabuena. Para los más vagos, hay soluciones muy dignas en los supermercados. Pistos, fritadas de verduras siempre con menos de 5 gramos de grasa por cada 100 de alimento. Y las cremas de verduras ya preparadas, que tengan muy poca cantidad de almidón, patata o nata, también pueden sernos de utilidad. Ya no hay excusa.

