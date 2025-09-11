El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una persona se pesa en una báscula. K. T.
La nutrición que funciona

Laura Pire, nutricionista: «Usa la báscula como aliada»

La nutricionista Laura Pire explica cuándo es el mejor momento de la semana para pesarse y obtener un resultado realista

Laura Pire

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:32

Cualquier persona que tenga una báscula en su casa cree que todo lo que hay que saber sobre este aparato es subirse, bajarse y ya. La verdad revelada. Pero los que trabajamos todos los días con ellas, sabemos cosas que te interesan.

¿Hasta qué punto la báscula dice verdad?

Tienes que saber que se maltratan, se desequilibran. No pesan igual. Si en tu organismo entra un litro de agua, no pesas un kilo más. Es un tipo de magia que hay que tener en cuenta. Además, por incultura general y ganas de autofastidio, se utiliza también para recordarte lo muchísimo mejor que podrías estar si hicieras las tropecientas rutinas de moda que nunca completas. Aquí tenemos la báscula como herramienta para robar tranquilidad. Para las personas perfeccionistas, controladoras u obsesivas, tener báscula en casa puede ser una desgracia. No las regaléis en los cumpleaños, por el amor de Dios.

Mis consejos

Pésate una vez a la semana. Nada de a diario a no ser que te importe un pito la fluctuación de medio kilo arriba o abajo. Es cierto que a algunos señores mayores les gusta la higiene de pesarse a diario después de la ducha porque sí. Respetable también. Deja tres o cuatro días sin pesarte entre unos días de ocio complicado, en el buen sentido, y el momento de pesarte. Si tienes semanas de trabajo típicas, el día ideal es el jueves por la mañana. Te dirá verdad sobre cuál es tu peso real.

Un fin de semana de comidas, cenas o cualquier celebración deja como resultado un kilo y medio de retención de proteína y agua que se libera en dos días, más o menos. Por lo tanto, pesarse el domingo a última hora es una gran tontería que solo sirve para disgustar. No lo hagas.

Asume hasta dos kilos de diferencia entre diferentes básculas. También es normal. Para más realismo, pésate siempre en la misma.

Y recuerda: la verdadera medida de tu volumen corporal está en la ropa.

Espacios grises

