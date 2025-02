Las vergonzosas frases que tuvo que oir una asistente de fútbol en un partido Una colegiada recibe amenazas y graves insultos sexistas como «vaya culo pollo tienes» o «joder, has venido depilada a arbitrar»

redacción Miércoles, 23 de octubre 2019, 03:14 | Actualizado 03:52h. Comenta Compartir

Frases vejatorias e insultos como «hija de puta», «eres malísima», «puta» y «te vamos a matar» se mezclaron con otros de corte más sexista, e incluso racista, como: «las mujeres no servís para nada»; «te has equivocado, asistente; bueno, asistenta, como la chacha de casa»; «vaya pelo tienes, pareces una gitana»; «joder, has venido depilada a arbitrar», y «vaya culo pollo tienes».

El encuentro entre el Berceo y el Arnedo, en La Rioja, llegaba a su tramo final con empate a dos en el marcador. Todo parecía ir normal hasta que en un momento dado el colegiado parado el juego, se acerca a la banda y reclamando la presencia del delegado de campo. ¿El motivo? Un grupo de aficionados insultan a la asistente Laura Bezares, según informa el diario larioja.com.

Según fuentes presenciales del encuentro, los improperios han llegan desde una zona en la que se encontraban varios aficionados del conjunto visitante, el Arnedo, equipo riojano que disputó una eliminatoria de Copa del Rey con el Valencia en los años 90.

Se ha procedido a la identificación de «dos o tres» de ellos, según esas mismas fuentes, quienes aseguran que Bezares se encontraba muy afectada por lo sucedido.

Además, según explican varios testigos, a la conclusión del duelo el árbitro acompañó a la Policía a la salida de las instalaciones de La Isla para parar a los coches que se marchaban del partido y tratar así de dar con los autores de los insultos a la asistente.

Ildefonso Ruiz, presidente del Arnedo, ha transmitido que su club condena todo tipo de insultos y también la Federación Riojana de Fútbol ha manifestado su disconformidad con este tipo de acciones. «La Federación Riojana de Fútbol, Junta Directiva y su CTA condenan los denigrantes insultos machistas que ha sufrido árbitra asistente Laura Bezares», reza un 'tweet'. «Laura y colectivo arbitral: tenéis todo el apoyo del fútbol riojano», concluye.

La @fedriojafutbol, Junta Directiva y su CTA condenan los denigrantes insultos machistas que ha sufrido la arbitra asistente #LauraBezares durante el @CDBerceo- @CDArnedo jugado hoy.



¡LAURA Y COLECTIVO ARBITRAL: TENÉIS TODO EL APOYO DEL FÚTBOL RIOJANO! 💪#Respeto #Valores pic.twitter.com/AnJBN8xIwz Fed. Riojana Fútbol (@fedriojafutbol) October 19, 2019