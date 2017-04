«La mayoría de lo que quema no sirve para pasto», aclara Coag

Las estadísticas demuestran que en Asturias la mayoría de los incendios son provocados, un hecho que se suele ligar a la necesidad de los ganaderos de generar pastos. «La mayor parte de lo que está quemando no sirve para pastos, mira Grandas, está ardiendo un peñascal donde jamás los hubo», aclara Mercedes Cruzado, secretaria general del sindicato agrario Coag-Asturias. Ayer la organización la renovó cuatro años más en un cargo que viene ocupando desde 2009. La representante de los ganaderos rechaza que la supresión de los acotamientos haya tenido un efecto llamada para los pirómanos. «Quemó el Valledor, y tuvimos una oleada de fuego a finales de 2015, con los acotamientos; suprimirlo lo único que hace es que no te multen si alguna res se te escapa al arroyo de siempre y para llegar pase por una zona quemada», argumenta. El ministerio recordó la semana pasada que las zonas quemadas no pueden incluirse a la hora de pedir ayudas de la Política Agraria Común (PAC). «Es algo con lo que ya contábamos; no cambia nada», responde Cruzado.