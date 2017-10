«Vamos a ganar un año en el plan de vías; en 2019 empezará la obra» El titular de Fomento, en la terminal del aeropuerto de Asturias. / PURIFICACIÓN CITOULA Íñigo de la Serna Hernáiz, Ministro de Fomento: «En seis meses licitaremos las vías de la variante y de León-La Robla y también la otra calzada desde Salas» RAMÓN MUÑIZ AEROPUERTO DE ASTURIAS. Domingo, 8 octubre 2017, 06:15

Es, de largo, el ministro con más presencia en Asturias desde la época de Francisco Álvarez-Cascos. El lunes repitió, echando el día en un acto del PP en Oviedo, y conociendo cuatro embarcaciones que Armón fabricó para Salvamento Marino. Antes de regresar a la capital, atendió media hora a EL COMERCIO.

-Promete iniciar en 2018 la reforma de la rampa de Pajares, la instalación de vías en la variante, la modernización de León-La Robla, la reactivación de Cornellana-Salas y la segunda calzada de Salas-El Regueirón. También el equipamiento del soterramiento de Langreo y el vial de Jove. ¿Su promesa es firme o condicionada a contar con nuevos presupuestos?

-Es firme y seguimos pensando que es posible alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos de 2018. La maqueta de los presupuestos de Fomento ya está hecha y lleva las consignaciones necesarias para cumplir con todos los compromisos, pero cada partido debe asumir ahora la responsabilidad que le corresponde. No tendría ninguna autoridad moral quien por un lado no está dispuesto a respaldar las cuentas que garantizan para su tierra una inversión tan importante, y por el otro pone limitaciones que veremos qué consecuencias tienen.

-Con prórroga presupuestaria, ¿no saldrían adelante esas obras?

-No digo que no salgan todas, pero no sería igual. Trataríamos de minimizar las consecuencias, pero si no es posible contar con un presupuesto que incrementa la inversión tendríamos que tomar decisiones.

-Anuncia un plan para las cercanías de 275 millones. ¿Cómo llega a esa cifra?

-Sumando solo renovación de vías, duplicación donde es necesario, aumento de señalización, supresión de pasos a nivel y sustitución de elementos de plataforma. Al margen de eso habrá que considerar modificaciones de recursos humanos, las inversiones en material rodante, y las obligaciones de servicio público.

-Esas son las frecuencias que financia el presupuesto. ¿Qué harán con ella?

-Hay la posibilidad de mejorar esas obligaciones, parece que algún servicio puede incrementar las frecuencias, pero sin un presupuesto nuevo no sería posible.

-Hay sitios donde Feve para 30 veces al día y recoge a tres pasajeros...

-Y en otras a uno solo.

-¿Se plantea prescindir de ellas?

-No vamos a entrar ahora mismo en delimitar qué paradas sí y no. Estamos en un plan de mejora de infraestructuras, material rodante, ver los recursos humanos y luego ya optimizaremos el servicio. Habrá que hacer estudios y ver si tiene sentido esas pérdidas de tiempo, pero no hay un planteamiento inicial.

-¿En qué se irá el mayor gasto en cercanías? ¿En duplicar vías?

-Supone una inversión mayor renovarlas, aunque hay tramos como Oviedo-Infiesto que requieren duplicación de vías porque están superando el 90% de su capacidad.

-¿Para cuántos años es el plan?

-Hay que hacer proyectos y tramitarlos, etcétera. El horizonte temporal está por cerrar pero puede ser de cinco años.

-Tiene muchos errores del pasado que corregir. ¿En qué momento se echó a perder Feve?

-Tiene una infraestructura que en su momento se planteó para el tráfico de mercancías, con lo que los tiempos no eran importantes y el trazado podía adaptarse a la orografía, con vías cerca de los ríos que sufren muchísimo. Ahora la usan viajeros y mercancías, y ha entrado en un proceso de cierto deterioro, entre comillas, y no se ha producido un plan de choque para ponerla a punto. Asturias será la más implicada no solo porque tiene más del 50% de la longitud del ancho métrico de la cornisa, es que además es la que más túneles y viaductos tiene.

-¿Van a incrementar la plantilla?

-Hasta ahora el responsable de obras podía ser una persona que estuviera en el centro de tráfico, pero el reglamento de transporte ferroviario obliga a que cada persona sea responsable de una obra. Probablemente haremos incremento de personal y además están las previsiones de maquinistas, que irán en función de las frecuencias.

-Anuncia soluciones que acortan «mucho» los plazos del plan de vías de Gijón. ¿Cuánto?

-No tener que pedir un estudio informativo entre Viesques y Cabueñes nos ahorra año y medio. Luego hacer de forma paralela el proyecto de construcción de la estación mientras se redacta su estudio informativo reduce prácticamente el tiempo que hubiéramos dedicado a este. Vamos a estar en un año ganado.

-¿Un año menos de lo anunciado en Gijón en junio?

-Probablemente podamos acortar casi un año en la parte del estudio informativo. Con los trámites que ahora estamos nos situamos en finales de primavera para tener adjudicada la redacción del proyecto y doce meses para materializarlo. Estaríamos en un escenario de comienzo de obras para inicios de 2019.

-¿Se refiere al inicio de la obra?

-Es para la aprobación del proyecto de inicio de obras.

-¿Cuándo estaría listo todo?

-Hablábamos de siete años, y no es que ahora sean seis. Estamos solapando trámites y podemos terminar 2018 con el estudio informativo listo y la posibilidad de tener los proyectos de la parte de la estación. Luego estaría la parte del metrotrén que lleva otros plazos.

Trabajos por fases

-¿No van a arrancar las tres obras a la vez, esto es, la de la estación, el metrotrén y su prolongación?

-Fue una cuestión del debate político y concluimos que no. Cada parte lleva su expediente y se construye cuando esté. Incluso en el metrotrén la parte construida y la nueva irán en expedientes distintos.

-Pero, por coherencia, todo terminará a la vez, ¿no?

-No digo que no, pero no vamos a entrar en todos los frentes a la vez.

-Van a iniciar el proyecto de la estación intermodal sin tener antes aprobado su estudio informativo. ¿Cómo lo consiguen?

-Cuando tienes una idea bastante aproximada de lo que quieres, y unos antecedentes importantes, puedes hacerlos en paralelo, aunque el proyecto recogerá íntegramente lo que ponga el estudio. Esto para una carretera o una línea ferroviaria no vale, porque hay muchas alternativas de trazado, pero aquí la estructura está muy definida.

-¿Será ésta la mayor inversión de Asturias de los próximos años?

-Hablamos de 561 millones, pero a lo largo de siete años. Desde La Robla hasta Lena, con la variante, nos quedan 360 millones por hacer. No sé si lo superará en los próximos dos o tres años, pero sí que va a llevar una inversión muy importante.

-Hay vecinos que creen que iniciar el soterramiento en el Palacio de Justicia se queda corto. Que mejor ahorrar en la prolongación a Cabueñes para soterrar la parte de La Calzada. ¿Lo estudiará?

-Hemos debatido la solución durante muchos, muchos años, y estoy convencido de que los vecinos lo que quieren es que dejemos de hablar y empecemos a hacer. Podemos tirarnos cinco años más hablando pero hay que tomar decisiones y una vez tomadas, ejecutar.

-Han empezado a estudiar la situación del túnel del metrotrén. ¿Descartan que la inundación afecte a los edificios?

-No hay indicio de ningún tipo. Ha crecido el nivel freático y casi con total seguridad tengamos que reponer las instalaciones hidráulicas, las bombas y los equipos de bombeo; se han deteriorado y oxidado por poca conservación. Habrá que corregirlo, pero solo cuando los trenes lleguen a alguna parte.

-Es decir, que por economía, quizás lo dejen unos años más así.

-Las obras las tendremos que empezar, pero para que cuando las terminemos circulen trenes y no aire. Si no es como si bombeáramos un colector de saneamiento, para dejarlo vacío. Puedes visitarlo pero estás perdiendo dinero público.

-Variante de Pajares. ¿Ya tienen solución al cambiador de ancho?

-Parece que Campomanes tiene más posibilidades técnicas que Pola de Lena, aunque también comporta dificultades que se están estudiando.

-¿Lo ponen en la fatídica ladera?

-No, no. Un poco más adelante.

-Los presupuestos en vigor programaban 45 millones en 2018 para iniciar la renovación de la vieja rampa, de la que no ha dicho nada. ¿Se pospone el arreglo?

-Hay que hacer un proceso de renovación de vía para dar seguridad a la línea, aunque ahora no recuerdo si empezábamos la obra en 2018. Tenemos todos los ojos en acondicionar los dos túneles de la variante.

-Hablemos de tiempos de viaje. ¿Cuándo tendrán activado el sistema ERTMS entre Valladolid y León y cuánto acorta?

-Todavía nos llevará unos meses. Espero que esté a inicios de 2018 y reduzca unos diez minutos.

-La supresión del 'fondo de saco' la promete para finales de 2018.

-Es un proyecto que estaba parado y ahora va razonablemente bien. Reducirá unos 25 minutos.

-¿Y cuánto acortará la variante?

-Tendremos que hacer otra entrevista para que se lo concrete.

-¿Hay un plan B para la autopista del mar? ¿Si la empresa que lo estudia dice que no, se acabó todo?

-Seguiríamos intentándolo. Es un tráfico privado y la capacidad que tiene ahí el puerto es crear condiciones atractivas. Estamos dispuestos a ayudar, durante los dos primeros años, hay posibilidad de obtener financiación europea, quizás sea necesario ligarlo al uso de combustibles alternativos, pero pensamos que los números salen.

-Licitarán este mes el estudio de la ronda norte de Oviedo, que estiman en 84 millones. ¿Cuál es el plazo de redacción del estudio?

-Lo adjudicaremos en los primeros meses de 2018, lleva tramitación ambiental lo que lo alargará, aunque nos apoyemos en el trabajo previo. Por lo menos necesitaremos un año para la elaboración, aún no sabemos si se dividirá en tramos, pero nos planeamos en 2019.

-Lo que supone que las obras como poco no arrancan antes de 2020.

-Probablemente.

-¿Es una conexión tipo autovía?

-Evidentemente.

-En Avilés espera una alternativa para iniciar el año que viene el estudio informativo del soterramiento. ¿Con qué plazos?

-Cuando no tienes estudio, ni impacto ambiental, es complicado darlo. Llegar a final de año con una solución y un convenio ya es trabajo.

-El gran misterio. Tras años de recortes, anuncia aquí una lluvia de millones que muchos ven con escepticismo. ¿Cuál es el truco? ¿De dónde los va a sacar?

-No es un truco, y no lo es del ministro, es del Gobierno de España. No hay una sola actuación que hayamos comprometido y no creamos que podemos cumplir. Para todas tenemos garantía financiera suficiente. Hasta ahora hemos cumplido lo dicho; desbloqueamos los accesos al PEPA, Doriga-Cornellana, el plan de vías, encargamos los proyectos de la variante, iniciamos las obras de acceso a El Musel... Solo pido poder seguir viniendo y ver si se está cumpliendo. Garantizo que así será y para quien no lo crea, solo tendrá que esperar seis meses.

-¿Por qué seis meses?

-Porque en ese tiempo tenemos que haber licitado León-La Robla, las vías de la variante, firmado el acuerdo con Avilés, puesto en marcha Cornellana-Salas, licitado la segunda calzada desde Salas hasta El Regueirón. Todo eso tiene que suceder y la gente lo irá viendo.