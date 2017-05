«El humor es un gran logro del ser humano»

En octubre de 2015 Les Luthiers presentaban en Oviedo su nuevo espectáculo, 'Chist', un recorrido por los mejores sketches de sus cinco décadas de humor. Hablamos de ello con tres de sus componentes: Carlos López Puccio, Carlos Núñez y Tato Turano, incorporado tras el reciente fallecimiento de Daniel Rabinovich, cuyo recuerdo sigue muy presente entre sus compañeros.

Hace ahora cincuenta años nació el germen de Les Luthiers con la 'Cantata Laxatón' de Gerardo Massana, (miembro del grupo ya fallecido). Entonces eran ustedes unos estudiantes universitarios revoltosos e irreverentes. ¿Siguen siendo lo segundo?

(Carlos López Puccio) Sí, somos estudiantes universitarios fracasados...

(Carlos Nuñez) Y lo de revoltosos, siendo joven puede uno permitírselo, pero en personas que ya rozan los setenta años, como que no nos va...

¿Cómo recuerdan esos comienzos?

(Núñez) Todo empezó en un coro universitario de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Allí coincidimos con Gerardo Massana, al que le encantaba la música y hacer parodias. Él fue quien empezó con el asunto de los instrumentos formales y las parodias a los clásicos. En un festival de coros universitarios celebrado en Tucumán en el 65 Gerardo compuso una cantata barroca, tomando directamente los primeros compases de la 'Pasión según San Mateo', les dio un poco de barniz y construyó instrumentos. Los voluntarios que nos prestamos a participar en esa experiencia somos los actuales Luthiers.

Ahora peinan canas, pero el espíritu que les animó a formar el grupo dos años después de ese concierto sigue igual de fresco y conectando con el público.

(Puccio) Yo sigo sorprendido de que esto haya podido salir así. Tal vez la clave resida en haber establecido una serie de normas y respetarlas. Una de ellas era la atemporalidad, es decir la falta de referencias a lo actual y cotidiano en nuestros roles. Eso fue muy beneficioso para nuestra existencia como grupo. Los sketches que traemos en nuestro espectáculo 'Chist, una antología' siguen teniendo la misma vigencia que cuando los creamos. En cualquier caso nos asombra que vengan a vernos tres generaciones: abuelos con sus hijos y sus nietos. Es una gran alegría.

(Tato Turano). Tengo unos años menos que mis compañeros y recuerdo cuando los iba a ver de adolescente. No podía parar de reírme. Nos golpeábamos las cabezas con los de la fila de adelante, en todas las filas era así y hoy pasa lo mismo. El humor atemporal no tiene fecha de caducidad y funciona en cualquier época..

Si recurrimos al tópico sobre el psicoanálisis en Argentina, ¿se puede decir que ustedes convirtieron los teatros en un diván y sus espectáculos en una terapia para el público?

(Puccio) Hicimos un espectáculo llamado 'Lutherapia' (Sesiones psicoanalíticas), en el que recorríamos un lugar que como argentinos de clase media habíamos recorrido y era jugar con todo eso que en nuestra juventud era sacrosanto, porque nosotros mismos nos estuvimos psicoanalizando muchos años. Reírnos de ello nos produjo un gran placer y alegría, del que también participó el público...

¿Su humor, el humor en general, es terapéutico?

(Núñez) Desde un punto de vista científico es un buen masaje a la base del estómago, a una tripita que tenemos ahí y que dicen que sí, justamente, da risa. La carcajada es saludable. Nosotros apelamos a un poquito más arriba de esa víscera, queremos llegar al cerebro. El humor que cultivamos es algo elaborado, permite varias lecturas, de liberación lenta, con efectos retardados en los que alguien, de pronto, tras un rato, percibe el chiste, descifra el juego. Ese también es un buen masaje para el cerebro y del que puede disfrutar la gente.

Una publicación española de humor, ya mítica, 'La Codorniz', se anunciaba como «La revista más audaz para el lector más inteligente». ¿Podrían aprovecharlo ustedes como eslogan publicitario para su público?

(Puccio) Más que un eslogan parece una extorsión: si no eres inteligente no puedes venir al espectáculo, ahora si vienes es porque lo eres, así que no dejes de venir...

(Núñez) Y habría que ver hasta dónde somos nosotros audaces....

Se han reído de todo, empezando por su propia sombra ¿Hay algo de lo que no se reirían nunca?

(Núñez) Hay muchos temas que nunca tomaríamos como punto de partida para bromear. Por nombrar uno sólo: el Holocausto. Es imposible plantearse hacer un chiste sobre eso, pero se han hecho. Al día siguiente de haberse derrumbado las Torres Gemelas ya aparecían chistes. Recuerdo uno en el que aparecía una partida de ajedrez: en un lado los árabes y el otro los norteamericanos y a éstos les faltaban las dos torres...A la hora de pensar chistes por supuesto que pueden salir, ahora bien, reírse del dolor humano, de la miseria y de la tragedia es francamente deplorable. No nos gusta eso, no hacemos chistes sobre la actualidad, ni nos recreamos en la escatología...son muchos los temas en los que nunca abrevaríamos.

Un asunto de actualidad, sin embargo, el aumento del fanatismo en ciertas zonas del mundo, parece haber puesto en su diana también al humor. ¿Qué opinan de ello?

(Puccio) Los fanatismos son algo permanente en la historia de la humanidad. Tienen que ver con la necesidad del ser humano de creer excesivamente en una línea ideológica y llegar a matar por eso. Posiblemente haya nacido con la propia humanidad. Lo que no nos ha acompañado siempre es el humor, que es uno de los grandes logros del ser humano. Posiblemente en otras épocas estaba mucho más oculto y soterrado. Ahora contamos con el derecho a la libertad de expresión y la posibilidad de expresarnos mediante el recurso del humor. Eso supongo que hace el conflicto más evidente con el fanatismo.