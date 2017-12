«Escribir para jóvenes requiere de una empatía brutal» Alejandro Palomas, en el Antiguo Instituto de Gijón. / P. UCHA Alejandro Palomas, Premio Nacional de Literatura Infantil, defiende este género como «el más importante porque forma lectores» J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Martes, 12 diciembre 2017, 00:39

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) se alzó el pasado año con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su novela 'Un hijo', toda una sorpresa porque se trata de un galardón al que los creadores no se presentan y porque él no escribe para niños. «Yo escribo para adultos y es una novela que leen mucho los adultos. De hecho, en sus traducciones, solo hay una editorial juvenil», explica este creador, que ayer ofreció una conferencia en el Antiguo Instituto de Gijón donde habló de su novela 'Una madre'.

El hecho de que no escriba para un público tan concreto como el juvenil no quiere decir que Alejandro Palomas desprecie este tipo de literatura. Todo lo contrario, como él mismo explica. «La novela infantil y juvenil no tiene el reconocimiento que debería. Se ve como un género menor y es el más importante porque forma a los lectores».

Aunque su intención no sea dirigirse en exclusiva a los jóvenes, este escritor tiene claro cuál es el ingrediente principal si lo que se quiere es llegar a este tipo de público. «En 'Un hijo' escribo siendo un niño. Para escribir para un adolescente debes sacar esa parte de ti y tener una empatía brutal. Tienes que ser ellos y deben saber que eres de verdad».

Hace ya quince años que Alejandro Palomas se inició en el mercado editorial pero antes de ello ya se ganaba la vida con los libros. La traducción suponía su sustento y también ha sido una importante herramienta que le ha ayudado a mejorar como escritor. «Aprendes lo que no debes hacer; ves los errores de los demás y cómo afectan al conjunto de la obra. Pero también ves los aciertos, de los que tomas nota, sobre todo de los clásicos».

Palomas, que afirma escribir de un modo muy «cinematográfico», planea ya trasladar al cine su obra 'Un hijo', un proyecto que está en fase de guion y que espera que culmine con éxito. «Estructuro las novelas en escenas y secuencias, por eso me parece raro que ninguno de mis libros haya llegado aún al cine», sostiene.