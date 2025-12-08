Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

El centro de Álava tembló cuando apenas pasaban diez minutos de las doce de la noche. Un terremoto con una magnitud de 4 grados -según ... el último calculo revisado por el Instituto Geográfico Nacional- se dejó notar en gran parte de la provincia y tuvo como epicentro el municipio de Iruña de Oca. Los servicios de bomberos han descartado, en un principio, incidentes significativos como consecuencia de la sacudida. Pasada la una de la madrugada SOS Deiak confirmaba que no constaban «daños ni a personas ni bienes». El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado a primera hora de la mañana de que no se han producido réplicas a lo largo de la noche.

Quienes dormían tal vez no se percataron de lo sucedido. Expertos consultados por este periódico explicaron que por el tipo de seísmo y su magnitud aparentemente contenida, los efectos fueron más notorios en el interior de los edificios y, sobre todo, en viviendas de cierta altura. No así a pie la calle. De hecho algunos viandantes se sorprendieron cuando recibieron el mensaje de alerta en sus móviles, con el que se les avisaba de que tomasen precauciones ante posibles réplicas.

Un residente del centro de Vitoria relataba atónito lo sucedido. «Ha sido como un bombazo sin ruido, ha temblado todo el edificio. En mi casa se ha movido toda la cocina y en la habitación, la cama. Se ha notado muchísimo. En mi calle, todo el mundo ha salido a los balcones muy asustados», comentaba con voz temblorosa un vecino de la zona de San Martín.

En Sancho el Sabio muchos directamente abandonaron sus viviendas por precaución. «Se ha movido todo el edificio», describió un residente. «Me acababa de meter a dormir y de repente se ha movido la cama», añadía otro. El sonido de las persianas subiéndose se ha repetido en muchos puntos de la provincia.

«Como dos explosiones»

El alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, la localidad más próxima al epicentro del seismo declaró a EL CORREO estar «sorprendido» por lo que había sucedido. Aseguró que en el pueblo se sintieron «como dos explosiones». «Ha sido muy breve», recalcaba. El regidor estaba pendiente de recibir instrucciones sobre como debía proceder ante un hecho tan poco habitual. Al igual que desde los servicios de emergencias. «Yo estaba viendo una serie en el ordenador con los cascos y he saltado de repente porque se movía la mesa», relataba en primera persona.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó que el terremoto se produjo a una profundidad «muy superficial», de 5 kilómetros. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto se podrían revisar a medida que los sismólogos analicen los datos y refinen sus cálculos, o a que otras agencias emitan su informe. El seísmo también se ha podido notar en mayor o menor medida en Miranda de Ebro, Haro, Nájera, Treviño, Viana, Aretxabaleta, Cenicero, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, e incluso de una forma mucho más leve en algunos puntos de Bilbao.

El mayor terremoto desde 1967

La última referencia que se tiene de un temblor de este calibre data del 13 de agosto de 1967. Álava se encuentra en una zona media de riesgo de este tipo de fenómenos geológicos, según apuntan los expertos. El otro gran movimiento telúrico se produjo el 18 de marzo de 1817 y fue de intensidad VIII (similar a la categorización actual). Sacudió la localidad de Arnedo, a 84 kilómetros de Vitoria, pero se sintió en prácticamente toda la mitad norte del país.

No se trata de un caso aislado. En las últimas semanas se han registrado dos terremotos en la zona de Iruña de Oca. Aunque este último episodio ha sido el más fuerte y se ha hecho notar en más zonas del territorio. En esta ocasión, la poca profundidad del terremoto ha hecho que se haya sentido con más virulencia en las localidades afectadas. Pese a su impacto, está catalogado como un terremoto ligero, el tercer nivel en una tabla de ocho categorías.

Tampoco es un caso que haya afectado únicamente al territorio alavés, dado que también se han registrado terremotos en otros puntos del país. Según informa el IGN, en estos momentos «se registra una constante actividad sísmica en diversas zonas de España». Un escenario que ha motivado que «los organismos encargados de monitorear los movimientos telúricos mantengan una vigilancia constante». Sin ir más lejos, hace dos días en Málaga se alertó en seísmo de magnitud 4,9. No obstante, las zonas de relativa actividad sísmica en la península son Galicia y el Pirineo, esta última debido a que hace millones de años fue una zona de contacto entre la subplaca ibérica y la europea.

