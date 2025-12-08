El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos cunas metálicas utilizadas en calderería decoran una de las islas. Arnaldo García
Urbanismo

El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria

En una de sus islas verdes se exhiben dos grandes cunas metálicas como las que Duro Felguera utilizaba para sujetar las piezas de calderería

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:35

Gran parte de los itinerarios peatonales ya están hormigonados, a falta tan solo de los tramos situados en la zona más próxima al Tallerón. ... Las 'islas' que albergarán las zonas verdes están perfectamente perfiladas y en alguna han empezado a plantarse ya arbustos ornamentales. Se han colocado farolas con potentes proyectores para iluminar el espacio por la noche. En el borde litoral ha empezado a instalarse la barandilla de protección para evitar caídas al mar. El portón de acceso por la calle Palafox –donde queda por construir un tramo de acera que llegará desde la capilla de San Esteban del Mar– luce ahora en un intenso color azul oscuro. Y en el extremo contrario de los terrenos, junto a la travesía del Mar, el murete que separaba el suelo de los astilleros de una pequeña zona verde colindante ha desaparecido –solo queda ya la antigua puerta metálica– y la EMA ultima trabajos relacionados con la traída de agua.

