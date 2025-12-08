El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria

Gran parte de los itinerarios peatonales ya están hormigonados, a falta tan solo de los tramos situados en la zona más próxima al Tallerón. ... Las 'islas' que albergarán las zonas verdes están perfectamente perfiladas y en alguna han empezado a plantarse ya arbustos ornamentales. Se han colocado farolas con potentes proyectores para iluminar el espacio por la noche. En el borde litoral ha empezado a instalarse la barandilla de protección para evitar caídas al mar. El portón de acceso por la calle Palafox –donde queda por construir un tramo de acera que llegará desde la capilla de San Esteban del Mar– luce ahora en un intenso color azul oscuro. Y en el extremo contrario de los terrenos, junto a la travesía del Mar, el murete que separaba el suelo de los astilleros de una pequeña zona verde colindante ha desaparecido –solo queda ya la antigua puerta metálica– y la EMA ultima trabajos relacionados con la traída de agua.

Ampliar Detalle de un tramo de barandilla y parte de la vegetación ya plantada. Arnaldo García

La adecuación provisional como zona de paseo de gran parte de los antiguos terrenos de Naval Gijón encara su recta final e incluso han empezado a añadirse elementos decorativos como dos enormes cunas metálicas como las que Duro Felguera utilizaba en el Tallerón –ahora propiedad de Indra– como soporte para transportar o sostener en sus instalaciones las grandes piezas de calderería que salían de esta nave. Los trabajos para la adecuación de una superficie que alcanza los 27.000 metros cuadrados –de los terrenos que ya son de propiedad municipal solo quedan fuera de esta actuación los situados entre el Acuario y la antigua dársena de Naval– fueron adjudicados a Alvargonzález Contratas por 688.541 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses y el reto de abrir este espacio a la ciudadanía antes de que finalice 2025. El primer paso fue el traslado de tierras, aprovechando las retiradas en las obras de urbanización de la Pecuaria para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, y uno de los últimos trámites ha sido la licitación, por 58.000 euros, del suministro de los 120 bancos de granito que se instalarán a lo largo de la franja litoral y de los itinerarios peatonales.

Documento ambiental

El Ayuntamiento acomete esta obra como una adecuación provisional de los terrenos previa a su desarrollo urbanístico como un espacio destinado a actividades empresariales vinculadas con la economía azul, esto es, la relacionada de uno u otro modo con el mar. En agosto se adjudicó a la empresa Rueda y Vega la redacción del plan especial, documento que detallará la ordenación definitiva de la zona y cuya elaboración contemplaba cinco fases. La primera era la tramitación ambiental del plan, que la semana pasada la alcaldesa, Carmen Moriyón, consideró inminente, de modo que a lo largo del primer trimestre de 2026 el documento de ordenación pueda ser aprobado de manera inicial e iniciar un proceso que podría llevar un año hasta la aprobación definitiva que permita empezar a urbanizar estos suelos. La intención del Ayuntamiento es que el primer edificio que se levante sea una incubadora de empresas municipal.

Queda por aclarar también el futuro de los 21.000 metros cuadrados que aún son propiedad de Pymar, sobre los que Moriyón recordó la semana pasada que «tiene dos caminos: o vende o se suma al desarrollo urbanístico del ámbito, asumiendo las cargas que le correspondan».