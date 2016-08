Artistas españoles como Shaila Dúrcal, Alejandro Sanz o Raphael han manifestado su pesar por el fallecimiento del cantante mexicano Juan Gabriel. "Mi más sentido pésame a la familia de Alberto Aguilera. Mi corazón con los mexicanos, perdemos un gran ídolo", ha escrito en Twitter la hija de la que fuera una de las colaboradoras más cercanas del músico, Rocío Dúrcal.

Por su parte, Isabel Pantoja ha publicado en su blog un mensaje de despedida. "¿Por qué no me has esperado?", le pregunta la tonadillera, que agradece haber nacido el mismo siglo y haber compartido todo con él, como familia y artista.

"Todo mi amor a la familia y amigos del gran Juan Gabriel. Y a todo México un te quiero susurrado al oido. DEP", ha añadido Alejandro Sanz en la red de 'microblogging'.

Por su parte, Raphael ha recordado que se ha ido "el gran compositor y cantante Juan Gabriel". "Grande entre los Grandes de México. Querido Amigo, se feliz allá donde estés", ha escrito.

También Enrique Bunbury ha querido despedirse del cantante mexicano: "Juan Gabriel!. Hoy y siempre te celebramos por todo lo que nos has dado. Grande de México. Universal y querido". Al igual que él, otra española, Malú, ha agradecido su legado y Hombres G le ha deseado felicidad allá donde esté.

Junto con ellos, muchos compatriotas han tuiteado cariñosas despedidas, como Julieta Venegas, Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Gael García Bernal o el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Igualmente, se han manifestado los puertorriqueños Luis Fonsi o Marc Anthony.