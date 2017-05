Sergio Ramos: «Es una Liga muy merecida»

Sergio Ramos se mostró satisfecho tras la consecución del título por el Real Madrid en La Rosaleda. "Ha costado, ha sido una liga muy sufrida y estamos muy contentos. Es la mejor liga del mundo y el hemos demostrado que este año hemos sido los mejores. Ahora toca disfrutar", afirmó.

El jugador blanco lanzó halagos hacia el equipo. "La clave ha sido la regularidad. Hemos sabido mantener la compostura, es una liga muy merecida a pesar de la dificultad hasta el final", añadió.

Por último, fue preguntado por las posibles dudas surgidas a lo largo de campeonato. "Siempre existen porque los rivales tienen calidad pero hemos mantenido esa dinámica de trabajo. Ahora tenemos que disfrutar con nuestra afición que está en la Cibeles y ya nos prepararemos para la final de Champions", concluyó.

Marcelo, «orgulloso»

Marcelo, otro de los capitanes del Real Madrid, valoró en Movistar Partidazo el título de su equipo. «Mucha gente no quería que ganásemos la Liga, pero hemos demostrado una vez más por qué somos el Madrid», aseguró.

«Podemos estar muy orgullosos de todo, hemos hecho una gran temporada, aunque aún nos quedan dos semanas», recordó el brasileño.

«Aún queda el partido más importante»

Isco valoró su regreso a La Rosaleda, donde triunfó antes de fichar por el Real Madrid. «Ha sido un día muy especial por poder ganar la Liga en mi casa, pero aún queda el partido más importante de la temporada. Las veces que he venido aquí el recibimiento ha sido increíble, siempre voy a estar agradecido por el infinito cariño que me dan. Siempre seré un malaguista más», confesó.

El malagueño analizó también su temporada: «Sobre todo al principio pasé por momentos duros, pero he sido fuerte psicológicamente. Me han ayudado todos mucho y al final he salido adelante. Esta temporada he madurado mucho en lo personal, tengo ya 25 años y llevo ya muchos en Primera».

Respecto al éxito de su equipo en Liga, Isco no tiene dudas: «Al final somos un equipo y hemos remado desde el principio. Todos somos compañeros, el que ha jugado siempre lo ha hecho muy bien, y esa ha sido la clave».